Viele Akzente gesetzt

Hardheim. „Wenn man die Zukunft gestalten möchte, muss man auch in die Vergangenheit blicken“: So lautet der Wahlspruch des in vielfacher Weise engagierten „Ur-Hordemers“ Josef Ruppert. Als langjähriger CDU-Gemeinderat und Bürgermeister-Stellvertreter sowie als Praktiker durch und durch lebt er das klassische Dreigestirn aus Familie, Ehrenamt und Kommunalpolitik. Am Donnerstag, 1. Dezember, feiert er seinen 75. Geburtstag.

Seinem Wohnort ist er eng verbunden: In Hardheim am 1. Dezember 1947 geboren und im „Klösterle“ aufgewachsen, ging er auch in der Erftalgemeinde zur Schule. Nach der Realschule zog es Josef Ruppert jedoch in die Ferne: Nach der Mittleren Reife absolvierte er ein Fernmeldepraktikum in Karlsruhe, ehe er auf der Ingenieurschule im südbadischen Offenburg das Studium der Nachrichtentechnik abschloss.

Berufliche Heimat

Josef Ruppert wird am Donnerstag 75 Jahre alt. © Adrian Brosch

Seine berufliche Heimat fand er nach dem Vorbereitungsdienst für den gehobenen fernmeldetechnischen Dienst bei der Deutschen Bundespost – zunächst als Sachbearbeiter im Technischen Betriebsbüro in Heidelberg, später als Bauleiter und schließlich Bezirksbauführer des Baubezirks Mosbach.

Von 1994 bis zu seinem Ruhestand 2002 leitete Josef Ruppert das Bezirksbüro Netze in Tauberbischofsheim und Buchen. Zusätzlich engagierte er sich von 1991 bis 1996 in Leipzig und Dresden intensiv im Programm „Aufbau Ost“.

1974 kehrte der Jubilar zurück in seine Heimat: Zunächst wohnte er mit seiner Frau Hannelore in deren Heimatort Gerichtstetten, ehe die nunmehr um die Töchter Daniela und Silvia angewachsene Familie 1984 nach Hardheim zog. Im selben Jahr begann die Ära des Gemeinderats Josef Ruppert, der zunächst keinen Gedanken an die Kommunalpolitik verschwendet hatte: „Als Georg Lettner mich damals angesprochen hatte, war ich nicht gerade begeistert“, blickt Ruppert etwas amüsiert zurück.

Lebensaufgabe Gemeinderat

Der Gemeinderat wurde ihm zur Lebensaufgabe und zu einer Freizeitbeschäftigung, von der er keinen Tag bereut: „Es war eine schöne und intensive Zeit, allerdings ist die erste Amtsperiode eines Gemeinderats immer mit Lehrjahren gleichzusetzen: Erst dann geht es richtig los!“, zeigt er auf. Bis 2014 gehörte er der CDU-Fraktion an, die er mit Fachwissen, Geradlinigkeit und Aufrichtigkeit bereichert hatte.

Auch im Technischen Ausschuss, im Krankenhaus- und Marktausschuss sowie ab 1990 als Mitglied des Fraktionsführungsteams neben Klaus Rubel und Fritz-Peter Schwarz setzte er kommunalpolitische Akzente in einer bewegten Ära Hardheims; später fungierte Ruppert als Fraktionsvorsitzender und Bürgermeister-Stellvertreter.

Daneben brachte er sich in die Städtepartnerschaften mit Müntschemier und Suippes ein; ehrenamtlich war er zudem bei der Feuerwehr Hardheim, in den Freundes- und Förderkreis „Unser Krankenhaus“ sowie überörtlich als ehrenamtlicher Richter am Finanzgericht, in der Deutschen Postgewerkschaft sowie beim Verband deutscher Postingenieure tätig. Dann kennt man den stets optimistischen Jubilar, der stets für ein gutes Gespräch zu haben ist, als einer der „Herren mit Herz und Zylinder“.

Bleibt bei so viel Einsatz für die Heimat noch Zeit für die Familie? „Aber selbstverständlich!“, sagt Josef Ruppert. Seine Familie, zu der inzwischen auch seine Enkelchen Mona und Moritz gehören, ist für ihn seit jeher Dreh- und Angelpunkt seines Lebens, Kraftquell und Rückzugsort. Auch seinen 75. Geburtstag feiert er im Kreise der Familie. Die Fränkischen Nachrichten schließen sich mit besten Glück- und Segenswünschen an. ad