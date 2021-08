VHS-AUßenstelle Hardheim plant Fahrt in die Staatsoper

Hardheim/Buchen. Aufnehmen will die VHS-Außenstelle Hardheim die unter Corona-Bedingungen möglichen Besuche von Aufführungen im Musiktheater, etwa am Samstag, 2. Oktober, um 19 Uhr mit dem Besuch der Oper „Madama Butterfly“ von G. Puccini in der Staatsoper in Stuttgart in italienischer Sprache mit Übertiteln.. Dies bei der Fahrt mit dem Bus mit Zusteigmöglichkeiten ab Hardheim (16 Uhr Post), Höpfingen(16.10 Uhr Rathaus), Walldürn (16.20 Uhr, Bahnhof) Buchen (16.30 Uhr, Musterplatz), Osterburken (16,50 Uhr, Bahnhof) für 35 Operninteressierte.

Für diese Aufführung stehen gute Karten in zwei verschiedenen Kategorien zur Verfügung, die aber gemäß den Vorgaben des Staatstheaters Stuttgart bis zum 5. September bezahlt sein müssen.