Verkehrstag mit Drittklässlern

Hardheim. Der Verein Mühlenradweg Erftal führte den mittlerweile bei den Hardheimer Grundschulen jährlichen Verkehrstag durch. Mit ihren Lehrerinnen Kerstin Freitag, Annika Honikel und Rebecca Wolfahrth von der Grundschule Hardheim sowie Christina Wörner von der Grundschule Gerichtstetten begaben sich die Kinder der dritten Klassen zum Sportgelände in Hardheim, wo sie an Stationen auf spielerische Weise für die Gefahren des Straßenverkehrs sensibilisiert werden sollten.

Film angeschaut

Bereits zuvor schauten sich die Drittklässler einen Film zum Thema Fahrradhelm an. Am Sportplatz wurde nochmals die Notwendigkeit zum Tragen eines Fahrradhelmes besprochen und mit einem rohen Ei, in einem Mini-Helm, dessen Schutzwirkung demonstriert.

Wie bei dem fernsehbekannten Spiel „Eins, zwei oder drei, sollten die Kinder die richtige Lösung zu kniffligen Verkehrsfragen herausfinden, die anschließend besprochen wurden.

Besonders gespannt waren die Schüler auf den Fahrrad-Parcours. Auf der anspruchsvollen Strecke durften sie über Spurbrett, Slalom, einhändiges Fahren mit der Kette, Spurwechsel und Kreisfahren ihre Geschicklichkeit trainieren.

Bei einer weiteren Station wurden Unfälle nachgestellt. Die Kinder sollten anschließend eine richtige Notrufmeldung absetzen und dann erlernen, was es mit den 5 „Ws“ auf sich hat.

Zum Abschluss erhielten die bestplatzierten Schüler kleine Preise.