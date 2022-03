„Verheerende Signale“

Hardheim. „Es ist ein gutes Gefühl, nach zwei Jahren ,Abstinenz’ ohne eine Versammlung in Präsenz, vielen Mitgliedern wieder von Angesicht zu Angesicht zu begegnen.“ So begrüßte Vorsitzender, Dieter Popp, die Besucher im fast voll besetzten Sportheim in Bretzingen zur Jahreshauptversammlung der Bürgerinitiative für Gesundheit und Naturschutz Hardheim (BGN) und stieg gleich mit dem doch umfangreichen Tätigkeitsbericht ein.

Gebiet überwacht

Hauptsächlich war man wieder wie jedes Jahr mit circa 1500 Stunden nahezu täglich damit beschäftigt, das Gebiet am Kornberg / Dreimärker auf Flugbewegungen und Greifvogelhorste zu untersuchen und auf mögliche Störungen von außen zu überwachen. Dafür sprach Popp seinen Dank aus an alle, die unermüdlich vor Ort waren und sind, und unter anderem durch ihre Beobachtungen „die falschen Aussagen“ des ZEAG-Gutachters aufdecken konnten. Als Beispiel wurden die Daten des streng geschützten Wespenbussards genannt, der nur als „Überflug“ kartiert wurde. Die Vorortbeobachter der BGN hätten aber am gleichen Tag eine Brut mit jungen Wespenbussarden auf Fotos festgehalten.

Im Mai 2021 lehnte der Ortschaftsrat Bretzingen zum wiederholten Male den Bau von fünf geplanten Windkraftanlagen (WKA) auf dem Kornberg ab. Die BGN beteiligte sich im Juni 2021 am Einspruchsverfahren. Die Mitglieder wurden durch Handlungsempfehlungen unterstützt. „Unsaubere Behauptungen des Vorhabenträgers“, wie zum Beispiel Unstimmigkeiten im Schallgutachten, seien in die Einwendungen eingeflossen. Der bereits für Juli 2021 anberaumte Erörterungstermin wurde aufgrund der vielen Einwände vorerst unbestimmt verschoben, jetzt war zu erfahren, dass er im April statt in Präsenz nun nur online stattfinden wird.

Den Ausführungen folgte der Bericht der Kassenprüfer, denen Karin Thoma eine einwandfreie Kasse bestätigte. Vor den Neuwahlen galt dem bisherigen Zweiten Vorsitzenden Thorsten Lang der Dank für seine langjährige Mitarbeit im Vorstand.

Zum neuen Zweiten Vorsitzenden wurde danach Albrecht Reichert gewählt. Schriftführer Ralf Bundschuh und Beisitzer Dieter Berberich wurden in ihren Ämtern bestätigt und Rainer Leis wurde zum zweiten Beisitzer gewählt.

Im achten Jahr im Widerstand

In einem anschließenden Bericht zur aktuellen Lage teilte der Vorsitzende mit, dass man bereits im achten Jahr des Widerstandes sei. Juristische Tricks und Wechsel der Zuständigkeiten würden flexibles Handeln erfordern. Wichtig sei es zu erwähnen, dass im Falle einer Baugenehmigung bereits ausreichend finanzielle Mittel zugesagt sind, um über die Kanzlei Baumann eine Klage einzureichen. Popp kritisierte die „verheerenden politischen Signale“ wie zum Beispiel durch Landwirtschaftsminister Peter Hauk, durch den über die Koalitionsverhandlungen mit den Grünen der Ausverkauf und die Ausschlachtung der Wälder, neuerdings auch Staatswälder, erst möglich geworden sei. Er sei aber wohl selbst nicht so sehr von dessen Richtigkeit überzeugt sei, da er am gleichen Tag, Werbung für private Baumpatenschaften machte, um die Wälder zu erhalten und das Klima zu schützen.

Bayern und Baden-Württemberg seien bundesweit die windärmsten Länder und deren Windkraftanlagen haben je nach Lage einen Wirkungsgrad zwischen zehn und 20 Prozent. So könnten nur massive Subventionen über den Strompreis das Geschäft mit WKA noch lukrativ machen. Kritik kam auch am fast vollständigen Aufweichen des Artenschutzes, für den die Grünen früher einmal einstanden.

Zum Schluss kam Popp noch auf die Situation der Energie- und Stromversorgung zu sprechen. Grundsätzlich wäre die Windkraft eine sehr unzuverlässige Energiequelle. Mit ziemlicher Sicherheit werde es in den nächsten Jahren zu einem enormen Strommangel kommen. Auch gezielte Abschaltungen von Industrie und Stadtteilen seien denkbar, um flächendeckende „Blackouts“ zu verhindern. Diese Szenarien wären schon mehrfach durchgeführt worden, ohne dass die breite Öffentlichkeit davon erfahren hätte.

Mittels ausführlicher Grafiken machte Popp eine erhebliche Unterdeckung der Stromausbeute deutlich, sobald die konservativen Kraftwerke abgeschaltet werden. Die entstehende Lücke könne mit erneuerbaren Energien, wie sie heute geplant werden, nie aufgefangen werden. In der anschließenden Fragerunde kam es zu regen Diskussionen.