Vereinsleben wurde Pandemie-bedingt stark eingeschränkt

Schweinberg. Die Jahreshauptversammlung der FG „Lustige Vögel“ Schweinberg fand in der Turnhalle statt und umfasste neben Berichten auch Ehrungen.

Vorsitzender Christian Würzberger leitete nach dem Totengedenken zum Jahresbericht über, den Frank Weidinger für die verhinderte Schriftführerin Sandra Steinbach vortrug. „Pandemie-bedingt wurde das Vereinsleben sehr stark eingeschränkt, Garden konnten nur zeitweise mit Hygienekonzept oder online trainieren“, betonte er.

Zur Fastnachtseröffnung am „elften Elften“ bekam jeder Elferrat ein kleines Getränk mit dem Elferratseid nach Hause geliefert, um dort den Eid im Ornat ablegen zu können. Am Fastnachtwochenende erfolgte online der Aufruf, Fastnachtsbilder zu schicken: Diese wurden laminiert und an der FG-Scheune ausgehängt; zudem gab es Bastel- und Malvorlagen zum Ausmalen und Schmücken der Fenster.

Auch die Prinzengarde startete einen Aufruf, in Verkleidung kleine Videos zu drehen, die zusammengeschnitten und ins Netz gestellt wurden. Am Fastnachtssamstag fand über einen Livestream die erste Onlinesitzung statt, die sich als Zusammenschnitt der Prunksitzung 2020 und aktuell aufgenommener Beiträge verstand. Im Vorfeld hatte das Vorstandsteam Überraschungstüten für Elferräte, Garden und Aktiven verteilt.

Das Motto lautete: „Wege Corona kommst nimmer fort, trotzdem genug los in unserm Ort.“

Kassier Daniel Künzig verlas den Kassenbericht aus dem Geschäftsjahr 2020 und hielt einen kurzen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr; die Kassenprüfer Manfred Merkert und Sonja Greß bescheinigten einwandfreie Buchführung.

Die Entlastung verband Ortsvorsteher Dieter Elbert mit dem Dank für die geleistete Arbeit.

Anschließend beschloss die Versammlung einstimmig, den erzielten Gewinn den Rücklagen zuzuführen.

Bei den Wahlen wurden 2. Vorsitzende Eva Künzig und Kassier Daniel Künzig sowie die Beiräte Berthold Weidinger, Julia Seyfried, Matthias Schmitt, Sabrina Schlegel, Marcel Greß, Christian Martel und Bernhard Schmitt gewählt; Kassenprüfer sind fortan Linda Steinbach und Kristin Rüttiger.

Vorsitzender Christian Würzberger bedankte sich bei den langjährigen bisherigen Amtsinhabern Manfred Merkert und Sonja Greß für ihr ehrenamtliches Wirken, aber auch bei „seinem“ Vorstandsteam, den Garden und Trainierinnen.Im Anschluss wies er auf die Fastnachtseröffnung am 13. November hin. ad