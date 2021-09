Verdienter Tenor singt seit 50 Jahren im Verein

Hardheim. Eine besondere Ehrung erfuhr am Mittwoch Adolf Weinbach: Der verdiente Tenorsänger und langjährige Vorsitzende des Gesangvereins „Liederkranz“ Hardheim wurde im Rahmen einer Zusammenkunft für sein 50-Jahr-Sängerjubiläum ausgezeichnet.

Andrea Neuser, die 2012 als Vorsitzende auf Weinbach gefolgt war, gratulierte ihm im Proberaum des Alten Kindergartens zu dieser Würdigung. Adolf Weinbach, der das Vorstandsamt 1988 von Erich Roth übernommen habe, habe sich „stets in bemerkenswerter Weise für den Gesangverein eingesetzt“ und über die Jahre zahlreiche interessante Projekte in die Tat umgesetzt, wofür sie ihm den Ehrenteller und einen guten Tropfen überreichte.

Durch sein Wirken, aber auch durch seine freundliche und gesellige Art bereichere er den „Liederkranz“, dessen Vorstand er von 1976 bis 2012 angehörte, bis heute.

In einem persönlichen Dankeswort resümierte der 2013 zum Ehrenvorsitzenden ernannte Weinbach, in all den Jahren immer gern zu den Proben gekommen zu sein.

Sein Hobby pflege er nicht nur aus Verbundenheit zum Gesang, sondern auch zur Aufrechterhaltung des kulturellen Lebens der Gemeinde Hardheim. „Besonders die Jubiläums- und Waldfeste, Liederabende, Ausflüge und Wanderungen waren echte Höhepunkte für mich“, hob er hervor.

Die sängerische Laufbahn des Jubilars begann 1953 in seiner rheinhessischen Heimatgemeinde Dorn-Dürkheim; nach Hardheim kam Adolf Weinbach über die Bundeswehr. Nach einem Ständchen der kleinen Besetzung des Männerchors wurde angestoßen. ad