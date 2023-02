Verdiente Fastnachter geehrt

Schweinberg. Zahlreiche Ehrungen verdienter Fastnachter erfolgten am Samstag bei der Schweinberger Prunksitzung.

Vom Narrenring Main-Neckar waren Schatzmeister Erwin Nentwich und Jugendvertreter Thomas Schmelcher gekommen, die zunächst vier Narrenring-Verdienstorden in Silber verteilten: Für besondere Verdienste erhielten ihn Sandra Steinbach (Mitglied seit 1979), Jörg Schwab, Michael Keim und Christian Elbert (jeweils Mitglied seit 1997). Sie alle sind seit Jahrzehnten auf vielerlei Ebene ununterbrochen aktiv und feste Bestandteile des Vereinsgeschehens.

Der Verdienstorden in Silber des Bunds Deutscher Karneval ging an Eva Künzig (Mitglied seit 1985; 2. Vorsitzende seit 2019) und Jürgen Häfner (Mitglied seit 1990) sowie Christian Würzberger (Mitglied seit 1995; Vorsitzender seit 2006), die ebenfalls ständige Aktivposten der „LuVö-Familie“ sind und in mannigfacher Weise tätig.

Über eine besondere Ehrung freute sich Berthold Weidinger (Mitglied seit 1976; im Vorstand seit 1979): Er nahm den BDK-Verdienstorden in Gold entgegen – eine seltene und in diesem Fall einmal mehr verdiente Auszeichnung. Nentwich und Schmelcher gratulierten allen Geehrten, dankten für die Treue zum Verein und das Engagement für die Brauchtumspflege. Ebenso lobten sie den Schweinberger Umzug, der „im Narrenring seinesgleichen sucht“. ad