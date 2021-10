Verdienstnadel in Silber an Gerald Hauck überreicht

Schweinberg/Hardheim. Die örtlichen Freien Wähler wollen ihr Profil und ihre Position in der Gemeinde weiter stärken. Das wurde in der Mitgliederversammlung am Freitag im Gasthaus „Grüner Baum“ besonders betont.

Vorsitzender Eric Bachmann verwies in seinem Jahresbericht auf die durch die Corona-Pandemie nachdrücklich gebremste Aktivität mit lediglich einigen Vorstandstreffs. Nicht vergessen allerdings wurde die erneute Beteiligung an der Aktion „Spenden statt Karten“. Er freute sich auch über die Möglichkeit der Wiederaufnahme der Arbeit mit dem Familientag und bewertete das Programm unter anderem mit der Führung durch die Baustelle Kläranlage als „runde Sache“.

Die Reihe der Berichte aus den Gremien eröffnete Manuel Difloe, der das Wirken des Gemeinderats darstellte. Er bedauerte den Verlust eines starken Vertreters, konnte aber insgesamt in Anbetracht des harmonischen Verhältnisses im Gemeinderat von erfolgreicher Arbeit zum Wohle der Gemeinde unter engagierter Mitwirkung der Freien Wähler berichten. Difloe sprach dabei insbesondere auch das Bemühen um die Einrichtung eines Waldkindergartens an. Zudem gab er in einem optimistischen Blick in die Zukunft den Hinweis auf die Bedeutung von Photovoltaikanlagen.

Dieter Elbert ließ den Bericht aus dem Ortschaftsrat folgen und fokussierte sich dabei auf die Bauplatzfrage, bei der man sich insgesamt auf gutem Weg befinde, auch wenn sich derzeit aus finanziellen Gründen manches nicht stemmen lasse. Er hielt die starke Beschäftigung mit er-neuerbaren Energien für eine besonders wichtige Aufgabe und sprach unter anderem von der Situation bei der Wasserentnahmestelle in Schweinberg und entsprechender Aktivität der Verwaltung.

Volker Rohm ließ seinem Bericht über die Arbeit in Kreistag und Kreisverband den Hinweis auf seine Wertschätzung der Vereine folgen. Er äußerte die Hoffnung, dass Weihnachtsmarkt und Neujahrsempfang in der Gemeinde stattfinden können, ehe er sich mit der finanziellen Situation der Kreiskliniken und den Bemühungen um die Behebung der Schieflage befasste. „Die Zeche dafür wird bezahlt werden müssen“, betonte der Bürgermeister. Er zeigte sich angetan von der Arbeit der Freien Wähler als zweitstärkste Fraktion des Gemeinderats und betonte, dass die Arbeit der letzten Jahre mit dem verjüngten Gemeinderat als erfreulich anzusehen sei. Vor allem im Hinblick auf Themen wie Kinderbetreuung und Schule wurde von ihm die Mitarbeit von Frauen als wichtig angesehen.

Rohm kam zudem auf die Bedeutung der erneuerbaren Energien und die Notwendigkeit eines frühzeitigen Kriterienkatalogs für eine Flächengemeinde wie Hardheim zu sprechen, ehe er auf Grund von Nachfragen auf den Bauplatzbedarf und das Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum einging. Die Präsenz der Bundeswehr in Hardheim stufte er als sehr wichtig ein, und er freute sich über die Patenschaft des Landkreises mit dem Panzerbataillon. Kommandeur Oberstleutnant Pascal Pane wird die Gedenkansprache am Volkstrauertag übernehmen.

Weiterhin sprach der Bürgermeister die Bemühungen um Bauplätze in der Gemeinde an. Dabei blickte er auch darauf, dass die Mieten in den Städten „durch die Decke“ gingen und seiner Freude darüber, dass sich die Jugend immer mehr mit ihrer Herkunft identifiziere und dabei Hardheim auch zum Wohnort gewählt werde. In Sachen Einkaufszentren wolle man dem allgemeinen Trend entgegenwirken und diese zentral zusammenführen.

Beim Thema „Sanierungsgebiet Ried“ und „Glashaus“ gebe es Bewegung. Er zeigte sich zudem angetan von der Errichtung des Wohngebäudes beim Steinernen Turm und von der Errichtung des 14-Parteienhauses im Neubaugebiet „Trieb II“ mit den Parkmöglichkeiten in Tiefgaragen.

Eric Bachmann wartete im Anschluss als Mitglied im Schul-, Kultur- und Partnerschaftsausschuss mit Betrachtungen zu den Jugendlichen auf.

Zu sprechen kam man danach in Sachen Glasfaser auf die Anschlussmöglichkeiten bei „Toni“. Die als spät eingestufte Ausbauphase für Hardheim mit Ortsteilen sei ca. 2023 vorgesehen, ehe es an die Aussiedlerhöfe gehen könnte.

Bei den Ehrungen freute sich der Vorsitzende Eric Bachmann, Gerald Hauck die Urkunde und die Verdienstnadel in Silber des Landesverbands für langjährige verdienstvolle Mitarbeit und für seinen Einsatz im Bemühen um kommunale Selbstverwaltung zu überreichen. Die Überreichung der Anerkennung des Landesverbandes für die 40-jährige Aktivität von Peter Czemmel bei den Freien Wählern konnte wegen dessen Fehlen aus Krankheitsgründen nicht vorgenommen werden und wird dem höchst engagierten Aktiven vom Vorsitzenden persönlich überbracht.

Die Kassenprüfer Dieter Elbert und Thomas Böhme bescheinigten Kassier Stefan Müller einwandfreie Kassenführung. Bei den Wahlen wurde der Vorstand für die nächsten drei Jahre wiedergewählt: Eric Bachmann als Vorsitzender, Klaus Schneider als stellvertretender Vorsitzender, Stefan Müller als Kassier und Gerald Hauck als Schriftführer, die Homepage pflegt Torsten Reinhart, Kassenprüfer sind Dieter Elbert und Thomas Böhme.

Dieter Elbert empfahl, die Kontakte mit den Ortsvereinen der Freien Wähler Höpfingen und Walldürn weiterzuführen. Arnold Knörzer forderte, das Profil der Freien Wähler zu stärken und nachdrücklich zu verdeutlichen. Seine Anregung war Anlass zu einer umfassenden Aussprache, in der vor allem die sachorientierte Arbeit der in Persönlichkeits- wahl gewählten „parteilosen Freien Wähler“ im Gegensatz zu den zum Beispiel bei der Bundestagswahl angetretenen namensgleichen Akteuren betont wurde. Der gemeinsame Name wurde daher als großes Handicap bezeichnet. Für die örtliche

Ebene wurde die Bedeutung der nachdrücklichen Präsenz der Freien Wähler betont. Zudem gab es Diskussionen über die Kriterien der Vergabe vor allem auch zu brachliegenden Bauplätzen.