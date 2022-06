Verbandskläranlage war zentrales Thema

Höpfingen/Hardheim. Der Abwasserzweckverband Hardheim-Höpfingen tagte am Mittwoch im Höpfinger Rathaus. Zentrales Thema war die Verbandskläranlage im Erftal. Geleitet wurde der Abend vom stellvertretenden Verbandsvorsitzenden Christian Hauk, der auch Hardheims designierten Bürgermeister Stefan Grimm begrüßte.

Ein Thema war die dringend notwendige Kapazitätserweiterung der Kläranlage: Ursprünglich für 30 000 Einwohner ausgelegt, steht eine Erhöhung auf 40 270 Einwohner an. Einstimmig befürwortet wurde die Vereinbarung bezüglich der zu tragenden Kosten des Abwasserzweckverbands und des Zweckverbands Tierische Nebenprodukte Neckar-Franken (ztn): Demnach leistet der ztn die Baukostenumlage im Verhältnis der künftigen Einwohnerwerte (55.25 Prozent) und einen weiteren Sanierungskostenanteil von 329 900 Euro; eine weiteres Abkommen über den vom ztn zu tragenden Anteil an den Sanierungskosten des bestehenden Klärbeckens ist später zu schließen.

„Der Abrechnung werden die tatsächlichen Kosten zugrunde gelegt“, betonte Christian Hauk. Auch werden künftig anfallende Wartungs- und Betriebskosten dem ztn auferlegt. Ein weiterer Beschluss hinsichtlich der Kläranlage betraf ein Nachtragsangebot: Bei der Erweiterung meldete die ausführende Baufirma Mehrkosten aufgrund stärkerer Abnutzung von Bohrgeräten an. „Das hängt mit unterschiedlichen Abrasivität der Bundsandsteinschichten zusammen“, gab Daniel Emmenecker bekannt und hob hervor, dass die Mehrkosten sich auf 106 013,73 Euro belaufen. „Diese Steigerung wurde der Förderbehörde schon avisiert“, schilderte er und ließ wissen, dass die Gesamtkosten in der nächsten Sitzung dargelegt werden. Ohne Konkretes zu nennen, sprach er von einer „finanziellen Punktlandung“.

Ebenso wurde der Kauf eines neuen Schleppers für den Kläranlagenbetrieb bewilligt: Nachdem der Schlepper des Hardheimer Bauhofs einen Motorschaden erlitten hatte und eine Instandsetzung aufgrund des hohen Alters nicht mehr als sinnig erschien, behalf man sich mit dem bisherigen Schlepper des Abwasserzweckverbands. Keine dauerhafte Lösung, so dass ein Neufahrzeug der Marke Steyr im Wert von 49 900 Euro angeschafft wird: „Es ist ab Platz des Händlers sofort verfügbar“, betonte Christian Hauk. Im Gegenzug wechselt die bisherige Zugmaschine der Kläranlage an den Bauhof und wird zum Marktwert von rund 15 000 Euro ausgelöst, was das Gremium befürwortete. Dass der Abwasserzweckverband Kommanditanteile des Bürgerenergien Hardheim und Höpfingen übernimmt, ergab der nächste Beschluss. Im Vorfeld hatten die Gemeinderäte Hardheims und Höpfingens der Übertragung bereits zugestimmt. „Der Abwasserzweckverband zahlt jeweils 1000 Euro an die Bürgerenergie, während im Gegenzug beide Gemeinden ihre Beteiligung von 1000 Euro zurückerstattet bekommen“, bemerkte Hauk. Einstimmigen Zuspruch erfuhr auch die erforderliche Änderung der Verbandssatzung.

Auf Zukunft gesehen von einiger Relevanz ist auch die Verwertung von Klärschlamm. „Der aktuelle Entsorgungsvertrag wurde 2005 abgeschlossen und kann frühestens zum 31. Dezember 2022 gekündigt werden“, erklärte Bernd Schretzmann und verwies auf die Bemühungen, einen möglichst großen und rein auf Klärschlammentsorgung spezialisierten Zweckverband zu gründen. „Dieser sollte am besten mehrere Landkreise umfassen, um rentabel zu sein“, betonte er. Eberhard Meder als neuer ztn-Geschäftsführer fügte auf Anfrage Michael Messerers an, dass die Kapazitäten der Zementwerke geringer als früher seien. Das erzeuge höhere Kosten: „Das Entgelt für die thermische Entsorgung des Klärschlamms steigt von bisher 32,52 Euro pro Tonne um 30 Prozent auf 42,52 Euro pro Tonne“, so Meder. Ein weiterer Knackpunkt ist die spätestens 2029 umzusetzende Phosphor-Rückgewinnung. Die Versammlung votierte einstimmig für die Verlängerung des laufenden Vertrags mit der BAGeno Raiffeisen eG (Bad Mergentheim) mit frühestmöglicher Kündigung zum 31. Dezember 2026.

Kompakt gab Bernd Schretzmann bekannt, dass die Allgemeine Finanzprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt für die Jahresrechnungen 2014 bis 2017 auf „schlüssige und vollständige Bilanzen“ verwiesen hatte. Einzig der Beschluss zur Einführung des neuen kommuanlen Haushalts- und Rechnungswesens (Umstellung von Kameralistik auf Doppik) war rückwirkend ein Beschluss zu fassen, was das Gremium einstimmig tat. Damit verbunden ist die Gliederung des Gesamthaushalts in Teilhaushalte.

Unter „Verschiedenes“ erklärte Daniel Emmenecker, dass die Arbeiten am Hardheimer Regenüberlaufbecken „Trieb“ sich „im Zeitplan befinden“ und die Straßensperrung im fraglichen Bereich „noch vier bis fünf Wochen“ andauere. Die Asphaltierungsarbeiten durch das Regierungspräsidium Karlsruhe dürften Anfang Juli erfolgen.