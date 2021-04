Hardheim/Walldürn. Eigentlich für Dezember angedacht war der Termin für die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbands Hardheim-Walldürn, die nun am Mittwoch in der Hardheimer Erftalhalle tagte. Trotz der neun Tagesordnungspunkten war der öffentliche Teil nach gut einer Stunde beendet.

Verbandsvorsitzender Markus Günther eröffnete den Abend, ehe man dem jüngst verstorbenen Geschäftsführer-Stellvertreter Achim Steffan gedachte.

Alexander Beuchert stellte die Änderung des Flächennutzungsplans 2015 im Parallelverfahren zum vorhabenbezogenen, sich auf das Gewann „Hirschlander Höhe“ beziehenden Bebauungsplan „Solarpark Gerichtstetten“ vor, der fortan als eigenständiges Verfahren geführt werden solle. Einstimmig beschloss die Versammlung neben der Wandlung des bislang gültigen Plans auch die Freigabe zur frühzeitigen Beteiligung.

Im weiteren Verlauf des Abends spielte der Verbandsindustriepark (VIP) eine wiederkehrende Rolle. So erinnerte Uwe Grasmann an die Konzeptstudie zur alternativen Erschließung des VIP III/Birkenbüschlein auf Walldürner Gemarkung: „Mit dem Planbereich VIP III soll eine Industriegebietsfläche von rund 20 Hektar im direkten Anschluss an VIP I, VIP II und VIP III/Südost entstehen“, schilderte er das Ansinnen.

Nach letzten Erkenntnissen hätten die denkbare Verkehrserschließung nebst Kreisverkehr und die Entwässerung mit rund 11,5 Millionen Euro zu Buche geschlagen, was laut Verbandsvorsitzendem Günther „auf keinen Fall tragbar“ gewesen wäre.

Um alternative und auch kostengünstigere Optionen auszuloten, habe man per Eilentscheidung eine Konzeptstudie bei mehreren Ingenieurbüros in Auftrag gegeben.

Wie Markus Günther ergänzte, sei schnelles Handeln zugunsten einer effektiven Umsetzung das Gebot der Stunde: „Die Büros wurden beauftragt, um die Schritte setzen zu können“, merkte er an; Uwe Grasmann erläuterte, dass die Agenda unter anderem die Erarbeitung einer Studie zur alternativen Entwässerung und Erschließung in Abstimmung mit der Genehmigungsbehörde sowie eines Konzepts zur verkehrstechnischen Erschließung des geplanten Industriegebietes, aber auch die Planung eines Entwässerungskonzepts und das Prüfen einer veritablen Anschlussmöglichkeit an die B 27 und K 3910 umfasse.

Für die beauftragten Büros sprach die Zufriedenheit bei früheren Projekten aber auch ihre fundierten Kenntnisse der örtlichen Gegebenheiten.

Nach dieser Bekanntgabe ging Grasmann näher auf die Thematik ein, indem er die vier Bauabschnitte vorstellte. Während der erste, 2,1 Hektar große Sektor gegenüber des ZG-Raiffeisen-Areals recht einfach zu erschließen sei und die geschätzten Baukosten bei rund 155.000 Euro lägen, käme der Bauabschnitt 2 als Verlängerung der Industrieparkstraße in Richtung Walldürn bis etwa zur „Ziegelhütte“ bereits auf 3 995 000 Euro. „Dafür umfasst dieser Bereich alle baulichen Leistungen zur Weiterentwicklung“, betonte Grasmann und sprach vom „größten Brocken“.

Der dritte Bauabschnitt verstehe sich als Resterschließung des „VIP III Ost“; je nach Bedarf könne es eine Variante mit Erschließungsstraße über 2 025 000 Euro und eine mögliche Option über einen Investor geben, der den Straßenbau in Eigenregie übernimmt. „Dann lägen wir bei 1 368 000 Euro“, bilanzierte er.

Der Bereich rund um die „Ziegelhütte“ verfüge momentan noch nicht über Bebauungspläne und könne daher aktuell noch nicht vermarktet werden, wobei an dessen Stelle der vierte Bauabschnitt als Anbindung an die Wettersdorfer Straße/B27 über einen Kreisverkehrsplatz treten könne. Die hierbei ermittelte Summe von 1 520 000 Euro setze sich zu weiten Teilen aus den Kosten für Straßenbau zusammen.

Alle Konzepte vereint eine Gemeinsamkeit: „Stets vorgesehen ist die Anlage eines Kreisverkehrs im Kreuzungsbereich B27/K3910, nachdem etwa eine zusätzliche Linksabbiegerspur oder eine Direktanbindung an die Wettersdorfer Straße von der Genehmigungsstelle des Regierungspräsidiums als kritisch bewertet wurde“, gab Grasmann bekannt und ließ wissen, dass der GVV die abwassertechnische Erschließung im reinen Trennsystem bevorzuge – auch aus kalkulatorischer Sicht: „Die Baukosten könnten über viele Haushaltsjahre verteilt werden“, informierte er.

Für 2021 peile man unverbindlich noch das Umlegungsverfahren an, für 2022 die Ausschreibung der Erschließungsarbeiten im zweiten Abschnitt und für 2023/24 die mögliche Erschließungsstraße nebst Gehsteigen sowie das Verlegen der Glasfaserkabel.

Einstimmig beschloss die Versammlung auch hier die Erschließung sowohl im Abwasserbereich als auch des Bauschnitts 2 VIP III West sowie das Einleiten und Durchführen eines Vergabeverfahrens (VgV) für dessen Durchführung das Stuttgarter Büro Klotz & Partner über 16 065 Euro beauftragt werden soll.