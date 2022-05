Uraufführung auf dem Schlossplatz

Hardheim. Das Musical „Gottesspiel“ wird am Sonntag, 22. Mai, um 16 Uhr auf dem Schlossplatz Hardheim uraufgeführt. Wilfried Röhrig führt die Zuschauer an aktuelle Fragen heran. Vielfältig sind die Gedanken und Blickwinkel, die sich im Laufe der Handlung auftun. Antworten werden gesucht und angeboten und gerade vor den aktuellen weltpolitischen Geschehnissen sind sie aktueller denn je.

Die Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen im Madonnenland freut sich, dass der Schlossplatz in Hardheim zum Ort der Uraufführung des Katholikentagsmusicals wird. Das Ensemble von 28 Schauspielenden wartet mit Gesang, Tanz und Schauspiel schon sehnsüchtig darauf, nach der Zwangspause durch Corona endlich wieder auftreten zu können. Ehrenamtliche der Seelsorgeeinheit bieten den Besuchern kleine Snacks und Getränken vorher, in der Pause und nach der Aufführung. Auch bei Regen wird das Musical aufgeführt. Da Kirch- und Schlossplatz nicht als Parkfläche zur Verfügung stehen, bietet das Organisationsteam den Anreisenden die großen Parkflächen der Firma Eirich am Erfapark und am Friedhof an. Busse können die Besucher an der Haltestelle in der Bürgermeister-Henn-Straße aussteigen lassen und in der Kolpingstraße parken. Tickets kosten im Vorverkauf 21 Euro, ermäßigt 16 Euro, an der Abendkasse 23 Euro, ermäßigt 17 Euro.

