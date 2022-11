Unterstützung für Betroffene

Hardheim. Beim letzten offenen Kontakttreff des DRK Hardheim im DRK-Vereinsheim referierte Jutta Landwehr vom Pflegestützpunkt des Neckar-Odenwald-Kreises zu aktuellen Themen im Alter, sowie über Versorgung und Pflege.

Nachdem Yvonne Wolfmüller die Referentin vor 39 Senioren begrüßt hatte, stellte Jutta Landwehr zu Beginn einige Basisdaten vor. In der Bundesrepublik Deutschland gab es im Jahr 2017 über 399 000 Pflegebedürftige.

Mehrzahl bleibt eher zu Hause

Die Referentin skizzierte anschließend die Aufgaben des Pflegestützpunktes. Dieser erarbeite zusammen mit den Betroffenen bei Bedarf einen Versorgungsplan und berate die Betroffenen auch hinsichtlich der Beantragung eines Pflegegrades sowie bei der Suche nach einem geeigneten Heimplatz oder bei der Beantragung von Hilfsmitteln.

Die Mehrzahl der Betroffenen wolle möglichst lange zu Hause versorgt werden. Immerhin würde in 80,9 Prozent der Fälle die Betreuung durch Angehörige und nur zu 24,1 Prozent in den Pflegeheimen erfolgen.

Angehörige gefragt

Der Pflegestützpunkt helfe außerdem bei der Planung der Betreuung zu Hause und bei der Beratung in sozial- und versicherungsrechtlichen Fragen der pflegenden Angehörigen.

Des Weiteren unterstützte der Pflegestützpunkt auch bei der Antragstellung von Wohngeld, der Zuzahlungsbefreiung für Medikamente und Versorgungsleistungen sowie bei der individuellen Versorgung.

Dazu kämen Fragen von Entlastungs- und Unterstützungsangeboten für pflegende Angehörige. Abschließend nannte Landwehr die Kontaktdaten des Pflegestützpunktes sowohl in Buchen als auch in Mosbach und kündigte einen weiteren Vortrag an, der im Januar 2023 an gleicher Stelle stattfinden werde. ad