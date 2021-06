Unter Vorbehalt zugestimmt

Hardheim. Über den Aufstellungsbeschluss von zwei vorhabenbezogenen Bebauungsplänen für Solarparks – einer in Erfeld und einer in Gerichtstetten – sollte am Montag in der Sitzung des Hardheimer Gemeinderats abgestimmt werden. Bereits im März hatte der Vorhabenträger EKS Solartechnik GmbH die beiden Projekte dem Gemeinderat vorgestellt: In Erfeld soll eine Freiflächen-Photovoltaikanlage mit einer Fläche von etwa 16,3 Hektar entstehen, in Gerichtstetten beträgt die Fläche rund neun Hektar. Beide Vorhaben erfüllen die von der Gemeinde Hardheim festgelegten Kriterien für die Zulassung solcher Anlagen.

Zwar wurden auch die Ortschaftsräte von Erfeld und Gerichtstetten bereits über die Vorhaben informiert – einen Beschluss haben sie jedoch noch nicht gefasst. Grundsätzlich würde man den Bau dieser Anlagen aber begrüßen, so der Tenor der Ortsvorsteher. Der Gemeinderat votierte – vorbehaltlich einer positiven Zustimmung der Ortschaftsräte – für die Aufstellung der Bebauungspläne. mg