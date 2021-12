Unfall durch gelöste Radmuttern

Hardheim. Eine 40-Jährige war am Samstag gegen 18 Uhr auf der Wertheimer Straße in Hardheim unterwegs, als sich plötzlich das linke Hinterrad ihres Mercedes löste. Sie leitete eine Vollbremsung ein, und das Rad rollte auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte ein entgegenkommender BMW mit dem Fahrzeugrad. An den beiden Autos entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 3500 Euro. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an. Durch einen Techniker wurde festgestellt, dass auch die Radschrauben eines weiteren Rades des Mercedes gelockert waren. Der Pkw war am Samstag vor dem Unfall zwischen 12 und 18 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Ignaz-Schwinn-Straße geparkt.

