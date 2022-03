Fränkische Nachrichten Plus-Artikel In der Erftalhalle - Dr. Herbert Schmid, langjähriger Leitender Arzt des Hardheimer Krankenhauses, wurde nun auch offiziell in den Ruhestand verabschiedet Umgesetzt, was richtig und wichtig war

Bei der Verabschiedung (von links): Verbandsvorsitzender Bürgermeister Volker Rohm, Dr. Herbert Schmid, Ludwig Schön und Tobias Künzig. © Adrian Brosch