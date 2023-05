Umgesägter Maibaum sorgt in Dornberg für Stromausfall

Dornberg. Einen ganz schlechten Scherz hat jemand in den frühen Morgenstunden gemacht, als der Maibaum in Dornberg umgesägt wurde. Über die möglichen Folgen haben sich die Täter keine Gedanken gemacht. Der gefällte Baum fiel nämlich nicht gleich um, da er von einer Niederspannungsfreileitung zunächst aufgehalten wurde. Dies hatte in mehreren Gebäuden einen Stromausfall zur Folge und rief den Technischen Hilfe-Zug der Feuerwehr-Abteilungen Hardheim, Hardheimer Höhe sowie den Energieversorger auf den Plan. Beim Eintreffen der ersten Kräfte war der Baum mittlerweile zu Boden gestürzt und hatte ein Haus beschädigt. Die Feuerwehren beseitigten den Baum und erste Schäden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach dem oder den Tätern wird nun ermittelt, da es sich hierbei um eine Straftat handelte.