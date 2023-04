Umdenken für eine gute Zukunft

Hardheim/Echterdingen. Anfang der Woche fand in Echterdingen die Frühjahrstagung der Landesgruppe des Verbands der Krankenhausdirektoren statt, an der aus der Region für den Krankenhausverband Hardheim-Walldürn auch dessen Verwaltungsdirektor Lothar Beger teilgenommen hat. Insgesamt waren an der Tagung mehr als 100 Krankenhausgeschäftsführerinnen und -geschäftsführer aus dem ganzen Land zugegen.

Ein Schwerpunktthema der zweitägigen Veranstaltung war auch die derzeitige Finanzsituation der Krankenhauslandschaft und die vom Bund initiierte Krankenhausstrukturreform, wozu der VKD hochrangige Vertreter der Bundeskommission und des Sozialministeriums begrüßen konnte. „Die aktuelle wirtschaftliche Situation der Krankenhäuser ist so schwierig wie noch nie“, waren sich der Vorstandsvorsitzende der baden-württembergischen Krankenhausgesellschaft (BWKG), Heiner Scheffold und der Vorsitzende des Verbands der Krankenhausdirektoren in Deutschland – Baden-Württemberg (VKD), Matthias Geiser einig. Im Rahmen der Tagung wurde auch eine gemeinsame Entschließung von VKD und BWKG zur wirtschaftlichen Sicherung und der geplanten Krankenhausreform beschlossen (siehe Infobox).

Die Forderungen von VKD und BWKG Die Rücknahme der willkürlichen Eingriffe in die Krankenhausfinanzierung und die schnelle Umsetzung der geplanten Korrekturen beim Inflationsausgleich. Die vollständige Finanzierung der Tariflohnsteigerungen. Die Verlängerung des während der Corona-Pandemie praktizierten Ganzjahresausgleiches. Die schnelle Konkretisierung der Reformvorschläge zu den Krankenhausstrukturen, der Krankenhausfinanzierung und zur Notfallversorgung. Eine vollständige Finanzierung der Investitionskosten.

„Den Krankenhäusern im Land werden allein in diesem Jahr 800 Millionen Euro fehlen, wenn die Politik nicht schnell etwas tut. Und selbst wenn die versprochenen Energiehilfen tatsächlich bei den Krankenhäusern ankommen sollten, fehlen immer noch mindestens 620 Millionen Euro in 2023“, so der BWKG-Vorstandsvorsitzende Scheffold und verweist auf die Zahlen einer BWKG-Blitzumfrage. „Diese kritische Finanzsituation bringt die Krankenhäuser zunehmend in eine Schieflage und es droht ein kalter Strukturwandel. In dieser Situation wird die geplante große Krankenhausreform inklusive der Finanzierung der Vorhaltekosten ins Leere laufen. Die Vorhaltekosten beschränken den unternehmerischen Spielraum und die Krankenhäuser müssen im verbleibenden Bereich mehr erwirtschaften, um die Defizite zu decken. Die finanzielle Stabilisierung ist Voraussetzung für eine funktionierende Krankenhausreform.“

„Ein Vertrösten auf eine künftige Krankenhausreform, die vielleicht eine bessere Finanzierung von Vorhaltekosten bringt, ist nicht hinnehmbar“, macht auch der VKD-Vorsitzende Geiser deutlich. „Es muss schnell Sicherheit sowohl über die Finanzierung als auch die Reform geben. Aktuell ist die Unsicherheit bei den Krankenhäusern extrem groß. Wir erleben es mittlerweile tagtäglich, dass die Krankenhäuser freie Stellen, nicht besetzen können, da die Bewerber nicht wissen, was aus dem Krankenhaus in Zukunft wird. Viele Krankenhausträger stellen auch dringend notwendige Investitionen zurück, da auch sie nicht wissen, was aus dem Krankenhaus wird. Das führt dann dazu, dass die Krankenhäuser weniger Menschen behandeln können und wieder Einnahmen fehlen“, so Geiser weiter.

Begers Überzeugung

Gegenüber unserer Zeitung wertet Verwaltungsdirektor Lothar Beger die Ergebnisse der Tagung als grundsätzlich positiv. „Mit einer Krankenhausstrukturreform alleine lassen sich die akuten Themen der Krankenhäuser wie beispielsweise die mangelnde ärztliche Versorgung oder ein adäquater finanzieller Ausgleich für die Vorhaltung medizinischer Angebote nicht lösen“, so seine Überzeugung. „Eine Strukturreform ist dringend notwendig und wird von uns auch gerne aktiv unterstützt, aber bei allen Reformbestrebungen die sich weiter zuspitzende Unterfinanzierung von Krankenhausleistungen zu verdrängen, ist keine gute Basis für Veränderungen.“ Zunächst sollten die akuten Finanzierungsfragen gelöst werden, dann wäre auch der Boden für eine zielführende Reform gegeben, so auch seine Meinung.

Das Krankenhaus Hardheim befasst sich bereits seit über einem Jahr mit der Notwendigkeit struktureller Veränderungen, um einerseits das Angebot für die Bevölkerung vor Ort möglichst noch erweitern, andererseits aber auch den sich stetig wandelnden politischen Vorgaben gerecht werden zu können. „Gerade die zunehmende Ambulantisierung medizinischer Leistungen erfordert von uns ein Umdenken, wie wir unser Krankenhaus als Gesundheitszentrum fit für die Zukunft machen und wie wir dies auch wirtschaftlich führen können“, so Beger. Dass bei den Reformbestrebungen von den Verantwortlichen auf Bundes- und Landesebene immer wieder betont wird, dass gewachsene Strukturen und bestehende Kooperationen berücksichtigt werden sollen, ist für ihn eine wichtige Grundlage.

Wichtig dabei sei auch, dass die Krankenhausplanung in der Hoheit der Länder bleibe. „Es geht nicht darum, die Krankenhauslandschaft völlig neu zu erfinden und ein Planungsszenario auf der grünen Wiese zu entwickeln.“ Auch kleinere Häuser wie das Krankenhaus Hardheim sollten, wenn auch in angepasster Form, ihre Existenzberechtigung haben. „Gerade der Rückhalt in der Bevölkerung ist enorm und das Haus erfährt immer wieder sehr positive Rückmeldungen, dass es hier noch sehr menschlich und persönlich zugeht. Und auch das darf als wichtiger Baustein im Genesungsprozess nicht außer Acht gelassen werden,“ ist Beger überzeugt. mf/pm