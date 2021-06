„Türöffner“ bringen Bücher nach Hause

Hardheim/Höpfingen. Wie können die verschiedenen Gruppierungen, Vereine und Einrichtungen der Seelsorgeeinheit noch besser zusammenarbeiten und miteinander vernetzt werden? Diese Frage stellen sich das Seelsorgeteam und der Verein „Dienst am Nächsten“ Hardheim schon seit längerer Zeit.

Einkäufe werden übernommen

Die 2019 gegründete „Türöffner-Initiative“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit Senioren der Gemeinde in Kontakt zu kommen und Hilfe anzubieten und zu vermitteln.

Die „Türöffner“ sind als Ehrenamtliche gerne bereit, in ihrer Freizeit Einkäufe für ältere Mitbürger zu übernehmen, und haben darüber hinaus auch Zeit für ein Gespräch, einen Spaziergang oder kleinere praktische Hilfestellung im Alltag.

„Durch die Kontaktbeschränkungen war der Start für die Mitarbeiter erschwert und wurde größtenteils nur über Gespräche am Telefon oder einen Gruß an der Haustüre möglich. Dabei wurde aber deutlich, dass viele Ältere die Kontakte vor Ort schmerzlich vermissen und dennoch eine große Hemmschwelle bleibt, diese Situation selbst zu ändern. Das macht sich besonders in der momentanen Corona-Zeit sehr deutlich bemerkbar“, heißt es in einer Mitteilung der Seelsorgeeinheit, und weiter: „Die Türöffner bieten nun die Möglichkeit, sich Medien aus der KÖB an die Haustüre bringen zu lassen.

Gerne stellt das engagierte Büchereiteam auf Wunsch ein Paket aus Zeitschriften, Büchern mit Kurzgeschichten, Romanen (auch in Großdruck), Spielen (speziell für Senioren mit großen Figuren), Hörspielen und vielem mehr zusammen. Man kann sich die Medien über die Homepage (www.se-madonnenland.de) auswählen oder sich unter Telefon 06283/8409 mittwochs von 16 bis 18 Uhr sowie sonntags von 10 bis 12 Uhr telefonisch beraten lassen.

Gottesdienste nach Hause bringen

Ein weiterer Gedanke entwickelte sich durch die Übertragung der Gottesdienste aus der St. Alban-Kirche während der letzten Monate: Damit auch Mitbürger, denen die technischen Voraussetzungen hierfür fehlen, die Messe im Internet mitverfolgen können, plant die Gruppe Tablets beziehungsweise Laptops anzuschaffen, mit denen beim Besuch auf Wunsch der „Gottesdienst ins Haus“ gebracht werden kann.

