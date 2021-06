„Türkenbund-Lilie“ in voller Blüte

Hardheim. Im Bereich des Schmalbergs gibt es seit Jahren am Wegesrand und an einer Aufforstungsstelle einen „Teppich“ mit der „Türkenbund-Lilie“. Die Blüten sind allerdings eine Delikatesse für Rehe. Was diese jedoch „übrig“ gelassen haben, können Spaziergänger noch in den nächsten Tagen bewundern.

Die „Türkenbund-Lilie“, welche lateinisch als „Lilium martagon L.“ bezeichnet wird, ist streng geschützt und kommt vornehmlich in Bergmischwäldern und Buchenwäldern im Gebirge in Mittel- und Südeuropa vor. Die Pflanze wird 30 bis 100 Zentimeter hoch, und die Blüten hängen in einer lockeren Traube mit sechs Blättern, welche drei bis sechs Zentimeter lang sind. Bild: Torsten Englert