Trotz Pandemie Vorhaben realisiert

Hardheim. Wohl auch Vorfreude auf die Möglichkeit der Reaktivierung des Vereinslebens veranlasste die Mitglieder des Sportfischervereins Erftal am Samstag zu überaus reger Beteiligung an der Jahreshauptversammlung in der Erftal-Halle. Vorsitzender Mark Müller erstattete seinen Geschäftsbericht. Trotz der durch Corona verursachten Schwierigkeiten sei immerhin eine ganze Reihe von Vorhaben realisiert worden. Dies unter Einhaltung der Bestimmungen, das Meiste jedoch in Einzelaktionen oder mit wenigen Helfern, alles aber Corona-regelkonform. Der jährliche Fischbesatz wurde ebenso durchgeführt wie die Erfareinigung.

Als erfreulich bewertete er die Tatsache, dass weniger Müll anfiel, nachdem in den letzten Jahren Frühjahrshochwasser nicht zu verzeichnen war. Als richtig eingestuft wurde der beschlossene Verzicht auf das Fischessen am Karfreitag, und stattdessen die Möglichkeit der Vorbestellung von Räucherforellen einzuführen. Dies vor allem deshalb, weil mehr damit mehr Fischfreunde bedient werden können. Das im letzten Jahr der Pandemie zum Opfer gefallene Fischerfest werde bis auf Weiteres als Lagerfeuerabend an einem Samstagabend durchgeführt. Zufrieden war der Vorsitzende mit der Leistung der notwendigen Arbeitsstunden und mit dem Erfolg der Räucheraktion im Advent.

Schriftführer Michael Niedick ließ wesentliche Ereignisse des Vereinslebens Revue passieren. Er erinnerte an die Bemühungen um die in Kooperation mit der Gemeinde realisierte notwendige Abdichtung des Sees und wies auf die Reduzierung der Arbeitsstunden hin sowie auf eine Verschiebung des bereits mitgeteilten Termins des Fischerfestes auf den 16. Juli.

Wasserwart Horst Krichbaum zeigte sich zufrieden mit der Wasserqualität der Gewässer des Sportfischervereins, die sich bei deren kompletter Untersuchung ergeben hatten. Er sprach aber andererseits die durch heftigen Regenfälle verursachten Probleme und daraus resultierenden Gefahren für den Fischbestand und die Brutorte an und hielt es für besonders wichtig, dass die Forellen weiterhin „Naturfische“ bleiben sollen. Folgen ließ der Wasserwart Angaben zu den Besatzmaßnahmen in Erfa und See und auf die Fangergebnisse, auf notwendige Instandsetzungsversuche und - Bemühungen am See zur Kompensierung der Wasserverluste.

Jugendwart Jochen Baumann stellte die Arbeit mit den sieben Jugendlichen und deren Aktivität im Berichtszeitraum dar und kündigte die Wiederaufnahme der Jugendgruppenstunden ab 7. April an.

In Vertretung des verhinderten Kassierers Oliver Winter ließ der als Kassenprüfer fungierende Falk Pfitzner den Kassenbericht folgen, zollte dem Kassierer ob seiner vorbildlichen Arbeit ein Lob und stellte den Antrag auf dessen Entlastung. Diese wurde einstimmig befürwortet.

Bürgermeister Volker Rohm nutzte bei einer seiner Abschiedsrunden die Gelegenheit zum Dank an die Sportfischer für all ihre Angebote in der Gemeinde und lobte vor allem den „intakten Verein“. Sein Antrag auf Entlastung des Vorstands wurde ohne Widerspruch zugestimmt.

Die notwendige Wahl des zweiten Kassenprüfers fiel auf Klaus Berlinger. Daniel Link wurde als Vereinsmeister und Sieger im Hegefischen mit dem „Fischerschlappen“ ausgezeichnet. Auf den zweiten Platz folgte Mark Müller und auf dem dritten Carsten Schießer. Mit der goldenen Ehrennadel des Sportfischervereins wurde Wasserwart Horst Krichbaum ausgezeichnet, der sich in langen Jahren mit höchst engagiertem Wirken im Vorstand um den Verein verdient gemacht hatte. Bei der Jugend gab es Lob und Anerkennung für Julius Münch. Schließlich erklärte sich Christian Leis bereit, dem Wasserwart auf Wunsch bei der chemisch-biologischen Untersuchung künftig zu Seite zu stehen. Z