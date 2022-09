Trotz eingeschränkten Hörens eine ganz neue Lebensqualität erfahren

Hardheim. Wer nur eingeschränkt hören kann, fühlt sich oft ausgegrenzt und zieht sich zurück. „Aber das muss nicht sein“, weiß Audiotherpeut Mathias Weihbrecht aus Erfahrung. Er teilt sie mit Betroffenen in einer Selbsthilfegruppe, die am Mittwoch, 5. Oktober, um 19 Uhr im alten Kindergarten am Schlossplatz in Hardheim startet. Dort können sich die Teilnehmer an jedem ersten Mittwoch im Monat treffen und austauschen.

„Belastet rein und befreit raus“

Schon von Geburt an war Mathias Weihbrecht hörgeschädigt. Er kennt das Thema sozusagen von der Pike auf. Aber auch Menschen, die im Lauf der Zeit ihr Hörvermögen verloren haben, sind für die Audiotherapie nach seiner Erfahrung ausgesprochen dankbar. „Sie kommen belastet rein und gehen befreit raus“, stellt er immer wieder fest.

Das Kommunikationspuzzle „Hörverlust und Schwerhörigkeit verstehen“, das er entwickelt hat, stellt er ab 19. Oktober an sechs verschiedenen Abenden ebenfalls im alten Kindergarten in Hardheim vor. In dieser Veranstaltungsreihe zeigt er Lösungswege und Handlungsoptionen auf, um eine bessere Kommunikationsfähigkeit mit der Schwerhörigkeit zu gestalten und zu einer besseren Lebensqualität zu kommen. Diese Veranstaltung ist für Betroffene, Angehörige und Interessenten geeignet.

„Man muss auch nicht alle Module gehört haben, sondern kann zwischendrin einsteigen“, verdeutlicht er. Genau wie die Selbsthilfegruppe ist die Veranstaltungsreihe kostenlos.

Als Schwerhörigkeit bezeichnet man eine Einschränkung des Hörvermögens. Sie reicht von einer geringfügigen Beeinträchtigung bis zu fast vollständigem Hörverlust. „Hören ist ein komplexer Prozess, der vor allem die Wahrnehmung und Verarbeitung akustischer Signale über die Ohren sowie die sprachliche Übersetzung der Information im Gehirn beinhaltet“, erläutert der Audiotherapeut. Die Ursachen für eine Schwerhörigkeit seien vielfältig. Sie könne sowohl eine Alterserscheinung als auch eine Folge einer Erkrankung oder übermäßiger Lärmbelastung sein. In manchen Fällen werde die Schwerhörigkeit auch vererbt.

Dass es eine echte Freude ist, Menschen aus dem Rückzug aufgrund ihrer Schwerhörigkeit herauszuholen, hat Mathias Weihbrecht bereits vor der Pandemie erfahren, als er die Selbsthilfegruppe „Hör mal“ in Hardheim ins Leben gerufen hat. „Der Raum in der Fahrschule Haas war damals voll. Ich musste zusätzlich Stühle organisieren“, erzählt er im Rückblick. Mit Masken während der Pandemie habe die Veranstaltung sich erübrigt, weil das Lippenlesen für Hörgeschädigte elementar sei.

„Der Leidensdruck bei vielen Menschen ist da“, so seine Erfahrung. Häufig fehle einfach der Mut, sich mit anderen auszutauschen. „Aber gerade das schafft so viel Erleichterung bei den Betroffenen. Das durfte ich immer wieder spüren“, sagt er. Und brennt nach wie vor für die Sache.

Natürlich höre man mit den Ohren. „Doch es ist unser Gehirn, das die Klänge verarbeitet und dem Gehörten einen Sinn gibt“, weiß Mathias Weihbrecht aus Erfahrung. Aus diesem Grund wolle er therapeutischen Maßnahmen in der Selbsthilfegruppe mehr Platz einräumen und sie mit Aktivitäten beleben.

Inzwischen hat sich der IT-Sachbearbeiter nach seiner Ausbildung zum Audiotherapeuten auch einer Operation unterzogen und trägt auf der rechten Seite das Cochlea-Implantat (CI), das ihn zusätzlich unterstützt. „Mein ganzes Leben war ich auf diesem Ohr vollkommen taub. Das muss sich mein Gehirn jetzt alles neu erarbeiten“, so Weihbrecht. Viele Lösungswege und Handlungsoptionen habe er bei der Reha kennengelernt. „Und in der Selbsthilfegruppe möchte ich das mit einfließen lassen.“

Sein Ziel ist es, Selbsthilfe publik zu machen. Nicht nur für CI-, sondern auch für Hörgeräteträger, sagt er und ergänzt: „Ich habe einfach gemerkt, in welchem enormen Maße man die eigene Lebensqualität verbessern kann. Und es ist mir ein großes Anliegen, dass Menschen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, das auch erfahren.“