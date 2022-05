Schweinberg. Auch beim Heimatverein Schweinberg nehmen die Aktivitäten nach der langen Corona-Ruhephase allmählich wieder Fahrt an. Das wurde bei der im „Grünen Baum“ abgehaltenen Jahreshauptversammlung deutlich.

Nachdem Vorsitzender Arnold Knörzer durch Begrüßung und Totengedenken geführt hatte, verlas Schriftführer Florian Pogorzelski den Tätigkeitsbericht. Er betonte, dass trotz Corona kein Stillstand geherrscht hatte: So begannen im Frühjahr 2021 die üblichen Pflegemaßnahmen in neuem und altem Friedhof, auf dem Areal an der Kreuzstraße und auf der Pülfringer Höhe. Besondere Kreativität bewies Peter Faul, der die Fachwerkfelder der Heimatscheune auf deren Rückseite zum Rathaus mit einem Lehmputz versah. Gleichsam wurde die „Freiluftwasserversorgung“ der Heimatscheune in einen frostsicheren Zustand versetzt; für den Erinnerungsstein konnten Befestigungen nicht zuletzt durch Spenden realisiert werden. Einzig die Informationstafel konnte noch nicht geliefert werden: „Wenn sie fertig ist, planen wir eine Veranstaltung zur Erinnerung an die Schweinberger Stadtrechte“, betonte Pogorzelski.

Bislang fanden keine öffentlichkeitswirksame Events mehr statt, was sich jedoch ändern werde: Nachdem er einstweilen für die gute Zusammenarbeit gedankt hatte, wagte der Schriftführer einen verhaltenen Ausblick: „Wir hoffen, die begonnenen Projekte wie das Aufstellen von Sitzgruppen an der Herz-Jesu-Kapelle und auf dem Burgareal, die Ermittlung der Besitzer von Kleindenkmälern, die Reinigung der Kreuzwegbilder sowie die Infotafel an der Stadtmauer fertigstellen zu können“, ließ er wissen. Geplant seien zudem Herbstfest, Dorfmarkt und Bierprobe sowie Instandsetzung und partieller Austausch der Rathausfenster.

Kassiererin Barbara Greß zählte die Einnahmen und Ausgaben auf, ehe die von Norbert Herberich und Michael Ruttmar durchgeführte Kassenprüfung keine Beanstandungen ergab. Die Entlastung des Vorstands oblag Ortsvorsteher Dieter Elbert, der für die imposante geleistete Arbeit auch hinsichtlich des Mehrgenerationsplatzes (alter Friedhof) dankte. Bei den Teilwahlen wurden im Anschluss 2. Vorsitzender Peter Faul, Schriftführer Florian Pogorzelski, 2. Beirat Norbert Schmitt und 4. Beirat Johann Neuwirth sowie die Kassenprüfer Norbert Herberich und Michael Ruttmar in ihren Ämtern bestätigt.

In eigener Sache wies Arnold Knörzer auf die Sterbebildsammlung hin: „Diese müsste einmal wieder ergänzt werden“, hielt er fest und merkte an, dass Vorfahren in Stammbäumen etwa durch Bilder darzustellen seien. Auch darüber hinaus sollten alte Bilder und Gegenstände nicht einfach gedankenlos entsorgt werden, sondern davor dem Heimatverein zur Sichtung gezeigt werden. Die Ahnenforschung für Schweinberg sei unterdessen – soweit Unterlagen verfügbar waren – weitgehend abgeschlossen und in Kürze zugänglich gemacht. Um die Dokumentation noch umfangreicher darstellen zu können, könnten Sterbebilder integriert werden. ad