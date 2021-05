Der Redaktion der Fränkischen Nachrichten liegt ein beidseitig farbig bedruckter Flyer im DIN-A 4-Format der „Steinreinigung Hardheim“ mit Firmensitz in der Würzburger Straße 4-6 in Hardheim vor. Auf diesem sind sowohl der Name des Inhabers als auch seine Mail-Adresse zu finden.

Angeboten werden von dem Unternehmer im Rahmen einer „Frühlingsaktion“ unter anderem Dachsanierung,

...