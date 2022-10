Trauer um Klaus Gottschalk

Hardheim. Die Erftalgemeinde hat eine prägende Persönlichkeit verloren: Kurz nach seinem 70. Geburtstag ist Klaus Gottschalk gestorben. Der geschätzte Kaufmann hatte erst zum 30. Juni sein Lebenswerk, den Getränke-Abholmarkt in der Hebelstraße, geschlossen.

1952 geboren, war Klaus Gottschalk ein „Ur-Hordemer“: Nach Ausbildungen zum Werkzeugmacher und Bürokaufmann war er 1972 als Auslieferungsfahrer in den 1951 gegründeten Familienbetrieb eingestiegen, den er 1983 in zweiter Generation übernahm. Ab März 1990 wurde er dabei tatkräftig von Ehefrau Karin unterstützt. Gemeinsam hatten sie nicht nur ein traditionsreiches Hardheimer Geschäft betrieben, sondern auch Feste beliefert und sich einen großen Kunden- und Freundeskreis erworben.

Das lag sicher auch an Klaus Gottschalks umgänglicher Art: Er war ein geselliger und fröhlicher Zeitgenosse, der gepflegte Zusammenkünfte ebenso schätzte wie ein gutes Gespräch. Tragische Rückschläge waren in den letzten Jahren verschiedene gravierende Gesundheitsprobleme, die teils längere Klinikaufenthalte erforderten. So war die Betriebsaufgabe vor allem aus gesundheitlichen Gründen erfolgt. ad/Bild: Brosch