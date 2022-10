Training nur eingeschränkt möglich

Hardheim/Pülfringen. Der VKG Erftal führte am Samstag seine Mitgliederversammlung im Gasthaus „Raldi“ in Pülfringen durch.

Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende Kerstin Hämmerle berichtete Schriftführer Peter Böhrer von den Aktivitäten und Ereignissen in den zurückliegenden Monaten. Die Zeit war geprägt durch Corona. Entsprechend waren kein oder nur eingeschränktes Training möglich.

Größere Ereignisse wie ein Wing- Tsun-Lehrgang mit Sifu Martin Dragos oder ein Erste-Hilfe-Kurs beim DRK Hardheim fanden noch vor der Pandemie statt. Personal-Trainings, Videos zum Selbsttraining sowie Trainings in reduzierten Gruppen halfen über die Zeit.

Erfreulich war, dass kaum Mitglieder den Verein verlassen haben, dafür aber einige Neuanmeldungen zu verzeichnen waren.

In Erweiterung des Trainingsangebots können Mitglieder nun auch am Mittwoch an einer Trainingsstunde teilnehmen, in der ausschließlich funktionale und gesundheitsorientierte gymnastische Übungen ausgeführt werden. Schatzmeisterin Sabrina Leinberger-Kuch berichtete über Einnahmen und Ausgaben der vergangenen Jahre. Tommy Ballestrem hatte die Kasse geprüft und eine einwandfreie Arbeit bestätigt. Somit stand der Entlastung des Vorstands nichts im Weg.

Bei den Neuwahlen des Vorstandes wurde wie folgt gewählt: Vorsitzende Kerstin Hämmerle. Stellvertreterinnen: Beatrix Hotz und Verena Denz, Schatzmeisterin Sabrina Leinberger-Kuch, Schriftführer Peter Böhrer, Jugendsprecher Devin Trabold, Kassenprüfer Tommy Ballestrem.