Traditioneller Hammeltanz war der Höhepunkt

Schweinberg. Hervorragende Stimmung, schwungvolle Blasmusik, den traditionellen Hammeltanz und die Extraportion Gemütlichkeit gab es am Sonntag beim Musikverein Schweinberg: Der „volkstümliche Tag“ lockte zahlreiche Besucher aller Altersklassen an. Unter den Gästen befanden sich auch Bürgermeister Stefan Grimm mit Familie sowie Ortsvorsteher Dieter Elbert nebst Gattin.

Musikalisch zeigten sich bereits zum Frühschoppen mit Weißwurstfrühstück die „MiniBand sowie das Gesamtorchester und am Nachmittag der Musikverein Grünsfeld in zünftiger Bestform: Ein bunter Melodienstrauß sorgte für gute Laune und gute Unterhaltung. Ultimativer Höhepunkt war zweifellos der Hammeltanz: Zu einem Walzer-Potpourri tanzten die Paare um den jungen Hammel „Fritz“ und reichten den Blumenstrauß immer weiter, bis die Weckuhr schrillte. Als Preis war ein Bierfass ausgesetzt, das Linus Rüttling und Noah Herbst mit nach Hause nehmen durften.

Auch die Wahl von „Miss Dirndl“ (Elena Baumann) und „Mister Lederhose“ (Mathias Vath) durfte nicht fehlen, zumal viele Besucher tatsächlich stilecht in Dirndl, Lederhose und Trachtenjacke erschienen waren. Sie konnten es sich bei manch bayrischem Gaumenschmaus sowie Kaffee und Kuchen gut gehen lassen, aber auch Freunde und Bekannte treffen: Gerade das gemütliche Beisammensein in ebenso gemütlichem Ambiente wurde von vielen über die Corona-Pandemie hinweg doch schmerzlich vermisst. Das hob Dorothee Kaufmann, Vorsitzende des Musikvereins Schweinberg, auch in ihrer Begrüßung hervor: Sie freute sich über die vielen Gäste.

Die Kinder lockte unterdessen vor allem die „1. Oktoberfest-Kids-Olympiade“ an: Sackhüpfen, Wettmelken, der Maiskolben-Weitwurf und weitere Attraktionen sorgten für allerhand Kurzweil. Natürlich konnten auch die einzelnen Instrumente getestet werden – vielleicht hat ja mancher junge Besucher am Sonntag ein neues Hobby für sich entdeckt.

Dass der Tag witterungsbedingt kurzfristig in die Turnhalle verlegt worden war, tat der fröhlichen Atmosphäre keinen Abbruch – ganz im Gegenteil: Statt „Blasmusik am Kirchplatz“ hatte man dann eben „Blasmusik in der Turnhalle“ zelebriert. So verging der Tag wie im Flug und wird sicher in angenehmer Erinnerung behalten werden.