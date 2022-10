Traditionelle Pferdesegnung bei Kaiserwetter

Erfeld. Am Sonntag nach dem Gedenktag des Heiligen Wendelin wurde in der Pfarrkirche in Erfeld das Kirchenpatrozinium feierlich begangen. Zelebriert wurde die Messe vom Leiter der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen im Madonnenland, Pfarrer Christian Wolff. Zur festlichen Stimmung trugen zum einen die große Zahl an Ministranten und zum anderen die musikalische Begleitung durch den Kirchenchor Erfeld unter der Leitung von Felix Kaiser bei. Bei Kaiserwetter erfolgte nach dem Gottesdienst die traditionelle Pferdesegnung am Kirchenvorplatz durch Pfarrer Wolff. Viele Reiter mit ihren Pferden und Gespannen waren der Einladung gefolgt. Josef Beichert, Mesner in Erfeld, sprach abschließend seinen Dank an alle Beteiligten aus und verteilte Äpfel als Leckerbissen an die Pferde. Bild: Torsten Englert

