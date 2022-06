Tolles Zeltlager

Hardheim. „DWJ goes to Hollywood“ – unter diesem Motto stand das Pfingstzeltlager der Gesamt-OWK-Jugend in Neudenau an der Jagst. 160 Teilnehmer bauten am Donnerstag- und Freitagnachmittag ihre Gruppen- und Schlafzelte auf. Der Geschäftsführer der Deutschen Wanderjugend, Torsten Flader und die Bildungsreferentin der DWJ Landesverband Hessen, Kira Klug, besuchten das OWK-Jugendzeltlager.

Die Gruppe aus Eppertshausen bekochte am Samstagabend alle mit leckerer Gemüsepfanne, Salaten und Grillgut Bei der tagsüber vorbereiteten Fotostory wurden Hollywoodfilme in abgewandelter, kreativer Form dargestellt und erzählt. Danach stellte die Hauptjugendwartin, in einem Wettkampf der sechs Ortsgruppen, fünfzig Fragen zu Hollywoodfilmen, Plakatausschnitten, Zitaten, Musik und Sounds. Das traditionelle Lagerfeuer mit Gitarre und Gesang schloss sich an.

Die Lagerolympiade bestimmte den Sonntag. Das Neudenauer Freischwimmbad, auf der Höhe des Zelt- Campingplatzes, wurde zwischendurch rege besucht. Auch viel Spaß gab es am Abend beim Lagerzirkus mit Hollywood-Wörterspiel, sister act-Parodie und Mitmachtänzen.

Nach dem Abbau, Verabschiedung vom Jugendbeirat, von Freunden und der Wiedersehensfreude auf Pfingsten 2023 fuhren die Teilnehmer am Montagmittag nach Hause.