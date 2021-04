Hardheim/Walldürn. Im Oktober 2017 beschloss die damalige GVV-Verbandsversammlung die Fortschreibung des als Teil eines städtebaulichen Entwicklungsprozesses anzusehenden interkommunalen Einzelhandelskonzepts. Am Mittwoch stand das Thema erneut auf der Tagesordnung und fokussierte schwerpunktmäßig das Hardheimer Gemeindegebiet.

Wie Alexander Beuchert wissen ließ, bilde das Konzept „die Grundlage aller künftigen Weiterentwicklungen“ und sei gerade im Hinblick auf die Ansiedlung, Modernisierung und Erweiterung sowie die räumliche Umsiedlung großflächiger Handelsbetriebe von großer Bedeutung.

Insbesondere in Hardheim sei eine Aktualisierung und Fortschreibung des Konzepts nötig, da derzeit eine „bemerkenswerte Dynamik mit tollen Bauvorhaben“ um sich greife. Auch in Höpfingen und Walldürn müssen Entwicklungspotenziale berücksichtigt werden, zumal in Höpfingen gerade ein Netto-Markt errichtet wird. Um absehbare Projekte vorausschauend und mit realistischer Einschätzung begleiten zu können, sei ein Fachgutachten in Auftrag zu geben.

Einstimmig kam die Versammlung der Beschlussvorlage nach, laut der die Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung GmbH (GMA) aus Ludwigsburg mit dem Gutachten über 4600 Euro beauftragt wird.

Weiterhin und ebenfalls einstimmig wurde die Aktualisierung der Fortschreibung des interkommunalen Einzelhandelskonzepts befürwortet. ad