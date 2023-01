Hardheim. „Tischtennis etwas anders“ lautete das Motto zwischen den Jahren: Nach zweijähriger Pause fand am Mittwoch das nun schon vierte Weihnachtsturnier der Tischtennisabteilung des TV Hardheim statt. Traditionell wird hier nicht mit den normalen Schlägern gespielt, sondern mit einem Alltagsgegenstand.

Dieses Jahr tauschte man den Schläger gegen Schuhe aus: So war man angehalten, den Schuhschrank durchzustöbern und ein passendes Schuhwerk zu finden, das einem Schläger am nächsten kommt.

Gespielt wurde in zwei Gruppen - zum Einen in der Jugendklasse, zum Anderen in der Herrenklasse. Bei den Schülern konnte man eine Rekordspielerzahl von 23 Teilnehmer verzeichnen, bei den Herren waren ebenso beachtliche 17 Teilnehmer am Start.

Die Jugend begann und spielte in fünf Gruppen und anschließender KO-Runde ihren Sieger aus. Lukas konnte sich im Finale gegen Sabrina mit seinen Adiletten durchsetzen. Bei den Herren gab es vier Gruppen, in der anschließenden KO-Runde konnte sich Hendrik gegen den „Beinahe-Seriensieger“ Helmut durchsetzen. Das Spiel um den dritten Platz konnte Gregor gegen Thomas für sich entscheiden.

Alles in allem war es wieder eine sehr gemütliche Angelegenheit: Man war sich einig, schon jetzt auf die Suche nach einem weiteren Gegenstand für das kommende Jahr Ausschau zu halten. ad