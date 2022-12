Thema Europa im Mittelpunkt

Hardheim. Bei der Hardheimer vhs-Außenstelle ist man erfreut, dass in Anerkennung deren Beschäftigung mit dem Thema Europa immer wieder eine Einladung zur Teilnahme am Netzwerktreffen der baden-württembergischen Europa-Akteure im neuen Schloss in Stuttgart erging. Im Zentrum des Treffens stand das Europäische Jahr der Jugend und Social Media. Die Leiterin der Europaabteilung im Staatsministerium Dr. Alexandra Zoller begrüßte die rund 80 Teilnehmer aus den Europaverbänden, den verschiedenen Ministerien und öffentlichen Einrichtungen sowie aus den Landkreisen und Kommunen. Präsentiert wurden von Repräsentanten des Europa-Zentrums Baden-Württemberg die Ergebnisse einer vom Staatsministerium und Europa Zentrum durchgeführten Workshop-Reihe, in der Jugendliche Empfehlungen zur Europaöffentlichkeitsarbeit über Social- Media- Kanäle erarbeitet hatten. Das Publikum erfuhr außerdem in einem unterhaltsamen Vortrag von vier jugendlichen Teilnehmern, was genau die „Do’s and Don’ts“ der Social-Media-Arbeit sind und was man beachten muss, wenn man Jugendliche über Social Media erreichen möchte. Berichtet wurde außerdem von Repräsentanten des Regionalbüros München der EU-Kommission und vom Verbindungsbüro München des Europäischen Parlaments über Aktivitäten der Europäischen Institutionen im Rahmen der EU.

Weiter tauschten sich die Teilnehmenden zu Aktivitäten im Rahmen der Europa-Arbeit aus.

Im Rahmen des Möglichen soll an weiteren Angeboten im Rahmen von Netzwerktreffen teilgenommen werden. Z