Thema Beruf steht im Blickpunkt

Hardheim. Handball ist in Hardheim gerade für die Jugend weit mehr als „nur“ der Sport auf dem Spielfeld: Der TV Hardheim Handball legt großen Wert auf das Wohlergehen und die Unterstützung seiner Spielerinnen und Spieler über das rein Sportliche hinaus – neben Sport zählen auch Schule, Beruf und Soziales. Darüber informiert am Dienstag, 20. Dezember, eine Informationsveranstaltung zum Förderprogramm „Beruf“: Der Abend beginnt um 19 Uhr in der Aula des Walter-Hohmann-Schulzentrums und richtet sich gezielt an die Spielerinnen und Spieler der Jahrgänge 2004 bis 2009 sowie ihre Eltern und Geschwister.

Hier möchte die Handballfamilie ihre Intensivpartner (verschiedene namhafte Firmen aus der näheren und weiteren Umgebung) und die enge Zusammenarbeit zwischen TV Hardheim und Kooperationspartnern vorstellen.

Das Augenmerk liegt vor allem auf interessanten Perspektiven zur Berufsorientierung und zum Finden passender Ausbildungsstellen und Berufsbilder. Alle Interessierten sind willkommen. ad