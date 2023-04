Theatererlebnis in Hardheim

Hardheim. In seinem Film „Masken“ vereint der „französische Hitchcock“ Claude Chabrol Thriller und Lustspiel zu einem medienkritischen Pamphlet gegen die leeren Glücksversprechen des Fernsehens. Carsten Ramm bringt das Drehbuch als packendes Theatererlebnis auf die Bühne. Es ist Carsten Ramms letzte Inszenierung als BLB-Intendant. Nachdem er die Landesbühne 25 Jahre lang geleitet hat, wird er Ende dieser Spielzeit in den Ruhestand gehen. In Hardheim ist die Vorstellung am Donnerstag, 4. Mai, um 19.30 Uhr in der Erftalhalle zu sehen. Karten gibt es im Vorverkauf beim „Fotostudio Xana, Schreibwaren + Fotoleistungen“ in Hardheim, Telefon 06283/452. Bild: Sonja Ramm

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1