Termine einfach online zu buchen

Hardheim. Auch in Zeiten der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen des öffentlichen wie privaten Lebens sind Patienten dringend auf Blutkonserven angewiesen. Um Unfallopfern und Schwerkranken eine Überlebenschance zu gewähren, ruft das Deutsche Rote Kreuz zu einer freiwilligen Blutspende am Mittwoch, 26. Mai, und Donnerstag, 27. Mai, jeweils von 14 bis 19.30 Uhr in die Erftalhalle in Hardheim auf. Das DRK führt die Blutspende unter Kontrolle von und in Absprache mit den Aufsichtsbehörden unter einem hohen Hygiene- und Sicherheitsstandart durch. Um Wartezeiten zu vermeiden und den erforderlichen Abstand zwischen allen Beteiligten zu gewährleisten, findet die Blutspende ausschließlich mit vorherige Online-Terminreservierung unter https://terminreservierung.blutspende.de/m/hardheim-erftalhalle statt.

