Teilnehmerbeiträge für Zeltlager weitgehend stabil

Hardheim. Geschenke vergolden die Stimmung – erst recht auf der Zielgeraden zum Wochenende: Groß war die Freude am Freitagabend, als der Lions-Club Madonnenland die KjG Hardheim besuchte. Mitgebracht hatten die „Lions“ eine Spende von 1500 Euro, die in die Organisation des diesjährigen KjG-Zeltlagers fließen wird. Die Projektpaten Gabriele Rösch und Bernhard Bischof lobten die KjG für die bemerkenswerte Jugendarbeit, die mit „bewegendem Enthusiasmus und ansteckender Begeisterung“ viel Gutes bewirkte. Im Beisein von Holger Dörr und Präsident Matthias Griebel dankten sie insbesondere für das jährliche Ausrichten der stets gut besuchten Zeltlager, was 1967 dank Clemens Balles eher im Kleinen begann, etablierte sich längst zu einem Freizeitvergnügen, das seinesgleichen sucht: Mehr als 40 junge Betreuer ab 16 Jahren opfern ihren eigenen Urlaub, um Kindern und Jugendlichen eine unvergessliche Woche zu schenken.

Das hoben auch Philipp Pahl und Sophia Bechtold sowie Leni Amend und Kevin Thoma hervor. Sie dankten für die Zuwendung und freuten sich über die damit verbundene Wertschätzung ihrer ehrenamtlichen Arbeit. Das Geld bewirke, dass die Teilnehmerbeiträge für das heuer unter dem Motto „12 Tage auf hoher See – das karibische Lager“ stattfindende KjG-Zeltlager auch in Zeiten steigender Transport- und Lebensmittelkosten in etwa beibehalten werden könne. Seitens der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen im Madonnenland bekundete Marcus Wildner seine Freude über die Zuwendung: „Gerade die Jugendarbeit kann nicht oft genug unterstützt werden!“, bekräftigte er.

In eigener Sache erinnerte Griebel an die Ideale des Lions-Clubs: Man richte das Augenmerk vor allem auf die Jugend in der Region. „Die Spenden werden über den seit 2004 jährlich herausgegebenen Glücks-Adventskalender erwirtschaftet“, bemerkte er und sicherte weitere Unterstützung der „sympathischen KjG-Truppe Hardheims“ zu. ad