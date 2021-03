Hardheim. Mehr als 30 Jahre alt ist das Klärbecken der Verbandskläranlage in Hardheim. Vor etwa drei Wochen ist wohl durch eine Unwucht an einem der beiden Rührwerke ein Flügel abgebrochen. Um ihn wieder anschweißen zu können, musste die Halterung ausgebaut werden. Da diese allerdings unter Wasser im fünf Meter tiefen Klärbecken verschraubt ist, wurde ein Tauchereinsatz nötig.

Am Montag war es so weit: Kurz nach 7 Uhr reiste das dreiköpfige Team des Tauchunternehmens Wolfgang Dauth aus Eschau an und begann mit den Vorbereitungen. Eine gute halbe Stunde später hatte der 21-jährige Roman Marchenko seinen Trockentauchanzug übergestreift – und stieg mit der entsprechenden Ausrüstung und mit Unterstützung von Einsatzleiter Patrick Heusinger bei einem Grad Außentemperatur ins acht Grad kalte Klärbecken.

„Er arbeitet dort unten komplett blind. Die Sicht ist gleich null“, verriet Heusinger im FN-Gespräch und fügte hinzu: „Es ist schwarz wie die Nacht.“ Via Funk gab er seinem Kollegen, der am Grund des Beckens angekommen war und mit den Arbeiten an der Halterung begann, die entsprechenden Anweisungen.

Um das Stativ, an dem der Propeller, der den Flügel verloren hatte, befestigt war, aus dem Klärbecken herausholen zu können, war der Auftrag an den Taucher klar formuliert. Nach weniger als einer halben Stunde unter Wasser gab Roman Marchenko bereits sein „Ok“ nach oben: „Alle acht Muttern sind ab“, meldete er – und durfte aufsteigen.

Lob für den Taucher gab es sowohl von Bürgermeister Volker Rohm, Vorsitzender des Abwasserzweckverbands Hardheim-Höpfingen („Ich habe einen unglaublichen Respekt vor Ihrer Arbeit“), als auch von Geschäftsführer Bernd Schretzmann. „Der Extra-Einsatz zeigt einmal mehr, dass unsere Anlage in die Jahre gekommen ist“, so Rohm, der hinzufügte: „Die rund 13 Millionen Euro, die in den kommenden Jahren in die Erweiterung und Ertüchtigung der Verbandskläranlage fließen werden, sind kein Luxus, sondern notwendig.“

In den nächsten Tagen sollen der Flügel angeschweißt und eventuelle Schäden an der Halterung repariert werden. Dann steht ein erneuter Tauchereinsatz an, um Rührwerkstativ samt Propeller und Flügeln wieder im Klärbecken einzusetzen.