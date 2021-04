„Tauber-Solar“ treibt die E-Mobilität voran

Hardheim/Tauberbischofsheim. Ein neues Auto zu übernehmen – das ist für viele ein besonderes Erlebnis. Am Donnerstagnachmittag sorgte die Geschäftsleitung des Servicezentrums „Tauber-Solar“ mit Firmensitz in Tauberbischofsheim gleich für mehrere strahlende Gesichter – denn: Klaus-Bruno Fleck als geschäftsführender Gesellschafter übergab im Beisein von David Fleck (geschäftsführender Gesellschafter) und Martin Schmitt (Geschäftsführer) auf dem Gelände des Autohauses Günther in Hardheim acht neue E-Fahrzeuge an einen Teil seiner Mitarbeiter.

Die „ID.3“-Geschäftsfahrzeuge der Marke „VW“ werden dem „Tauber-Solar“-Team künftig auch zur privaten Nutzung zur Verfügung stehen.

Wie Klaus-Bruno Fleck im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten erklärte, verfolge die Geschäftsleitung mit dieser Idee zum einen die Bindung langjähriger und verdienter Mitarbeiter an das Unternehmen. „Zum anderen bringt die Anschaffung der E-Fahrzeuge den Vorteil mit sich, dass die Mitarbeiter mit 0,25 Prozent für die Privatnutzung günstige Fahrzeuge für die Firma und auch für Privatfahrten zur Verfügung haben.“

Pionierarbeit geleistet

Die „Tauber-Solar“-Gruppe hat laut Klaus-Bruno Fleck schon vor 20 Jahren im Bereich Photovoltaik Pionierarbeit geleistet und „ist hier innovativ der Zeit vorangegangen“.

Die Fachfirma für Solaranlageninstallationen stehe für alle Fragen rund um Photovoltaik für Eigenverbrauch mit Speicher, ohne Speicher, mit Ladesäulen – eingebunden in Smart-Home-Lösungen – zur Verfügung.

Mit dem Kauf der Fahrzeuge beim Autohaus Günther in Hardheim habe man sich „entschieden, nicht darauf zu warten, dass Netzbetreiber oder Energieversorger irgendwelche Ladeinfrastrukturen schaffen, sondern das Heft selbst in die Hand genommen, um die E-Mobility schnell mit voranzutreiben.“

So habe „Tauber-Solar“ nicht nur in die acht E-Fahrzeuge investiert, sondern in kürzester Zeit auch acht Ladestationen auf dem Firmengelände errichtet.

Die ganze Idee sei „ins Rollen gekommen“, als das Autohaus Günther, ein langjähriger Partner des Unternehmens, in der Lage war, diese acht „VW ID.3“ zu günstigen Leasingraten zu liefern, so Fleck, der hinzufügte: „Die recht kurze Lieferzeit hat dann von der Idee zur Umsetzung nur acht Wochen gedauert.“

Bei der Übergabe der acht E-Fahrzeuge war natürlich auch der Geschäftsführer des Hardheimer Autohauses, Elmar Günther, mit von der Partie, ebenso wie der Verkäufer Andreas Beuchert und der Verkaufsleiter Alexander Greß.

Den FN verriet Günther auf die Frage nach einer „Investitionssumme“, dass „das Autohaus Günther bisher eine Summe in Höhe von circa 100 000 Euro für Betriebseinrichtungen, Gerätschaften, Schulungen, Werkzeuge und Ladeinfrastruktur investiert“ habe.

Den neuen E-Auto-Besitzern wünschte er gute Fahrt und gratulierte „zu der visionären Entscheidung, ein E-Mobilität-Fahrzeug zu fahren“ (siehe auch oben stehendes Interview).