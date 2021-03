Hardheim/Höpfingen. Ein Taizégebet bieten am Sonntag, 21. März, um 19 Uhr in der Pfarrkirche St. Alban in Hardheim das Taizéteam und die KjG an. Da das Mitsingen der Gesänge aus dem Jugendwallfahrtsort im Burgund für die Gottesdienstgemeinde nicht möglich ist, liegt der Schwerpunkt bei diesem Abendgebet darauf, sich von den Texten und dem Gesang der Vorsänger tragen zu lassen. Die Übertragung auf dem YouTube-Kanal der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen im Madonnenland ermöglicht die Mitfeier zu Hause. Hier ist ein freies Mitsingen nicht nur erlaubt, sondern auch erwünscht. Bewusst haben die Jugendlichen den Inhalt der Impulse und Bibeltexte auf die Themen Hoffnung, Mut fassen und Gottes Zusage: „Ich sorge für Dich!“ hin ausgerichtet. Der Großteil der Texte ist von den Jugendlichen selbst formuliert und spricht ihnen mitten aus dem Herzen. Diese Themenwahl entspringt ihrer eigenen Sehnsucht nach „guten Nachrichten“, die „wir alle in dieser Zeit besonders nötig haben“, so unisono der Grundtenor aus dem Vorbereitungskreis. „Und Texte dazu seien ja auf jeden Fall dort zu finden, wo das „Evangelium“, übersetzt, die „Frohe Botschaft“ im Mittelpunkt stehe.“ Beeindruckt von der Klarheit dieser Aussage freute sich Gemeindeassistentin Leonore Kern mit den jungen Leuten, die Inhalte zu entwickeln. Ein Wermutstropfen ist, dass der Chor „No name product“ das aktuelle Gebet nicht mitgestalten kann, weil Proben nicht erlaubt und die Zahl der Sänger pandemiebedingt begrenzt ist. Das Taizéteam hofft, das Gebet im Herbst wieder in der Besetzung feiern zu können, die im Laufe der letzten Jahre so gut zusammengewachsen ist. Dass die Musikgruppe Unterstützung aus dem Taizékreis Rippberg erfährt, ist ein Novum und zeigt, dass das Thema Hoffnung, Mut und Zuversicht gar nicht weit hergeholt ist. Für den, dem es gelingt, in der Vielzahl von Negativmeldungen die kleinen Hoffnungszeichen und Aufbrüche wahrzunehmen, verliert das Drückende die Macht, fasst Gemeindereferentin Claudia Beger die Erfahrungen rund um die Planung und Gestaltung des Abends zusammen.

Eine Anmeldung ist nicht nötig. Um durch den Einlass an der Türe die besinnliche Atmosphäre im Kirchenraum nicht zu stören, bittet das Vorbereitungsteam die Mitfeiernden, einen Zettel mit den Kontaktdaten mitzubringen. Dafür kann die Vorlage genutzt werden, die auf der Homepage (www.se-madonnenland.de) bereitsteht.