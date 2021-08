Tag der Eröffnung steht nun fest

Höpfingen. Nahezu bezugsfertig ist der an der B27 erbaute Netto-Lebensmittelmarkt in Höpfingen, der in rund neun Monaten errichtet wurde. So ist auch der Eröffnungstag nicht mehr fern: Der Markt wird nach aktuellem Stand am Dienstag, 28. September, seine Pforten öffnen.

Wie Bürgermeister Adalbert Hauck mitteilte, wird die Übergabe des Gebäudes durch den Bauträger etwa zwei Wochen zuvor stattfinden. Der als klassischer Vollsortimenter angelegte Netto-Markt wird eine rund 1100 Quadratmeter große Verkaufsfläche und ein Bäckerei-Café aufweisen.

Wunsch wird Realität

Das freut auch Bürgermeister Adalbert Hauck: „Ein seit rund 20 Jahren verfolgter Wunsch wird endlich Realität“, so das Gemeindeoberhaupt. Die Infrastruktur ist gut: Zum Einen liegt der Markt verkehrsgünstig direkt an der B27, zum Anderen werden die beiden benachbarten Bushaltestellen „Heidlein“ weiterhin Bestand haben. So kommen auch Einkäufer ohne eigenes Fahrzeug problemlos in den Genuss des neuen Lebensmittelmarkts. ad