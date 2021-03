Odenwald-Tauber. Rund 70 Teilnehmer begrüßte der Vorsitzende des Agrarausschusses im Deutschen Bundestag, Alois Gerig, MdB, am Montagabend zum virtuellen Austausch, dem auch MdL Peter Hauk als Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz und MdEP Norbert Lins, Vorsitzender im Agrarausschuss des Europaparlaments, beiwohnten.

Mit einem Grußwort ergänzte Bundestagskollegin Nina Warken den rund zweistündigen Austausch, der das Aktionsprogramm Insektenschutz und die gemeinsame Agrarpolitik (GAP) in den Fokus nahm.

Wie Gerig zum Einstieg festhielt, sei die Stimmung in Landwirtschaft und Gesamtgesellschaft verständlicherweise derzeit „alles andere als gut“, zumal der Lockdown etwa im Bezug auf den heftigen Verfall bei den Schweinepreisen auch die Landwirte treffe. So bringe jeder Tag neue Herausforderungen mit sich, was den persönlichen Austausch noch wichtiger werden lasse.

Spannendes Thema

„Was Landwirte leisten ist der Garant für beste Lebensmittel und ein unschätzbarer Beitrag zur Artenvielfalt“, hob der CDU-Politiker hervor. In diesem Sinne seien fortlaufende Korrekturen einer generellen Agrarwende definitiv vorzuziehen: „Die Bauern sind bereit mitzugehen, müssen aber deswegen fair behandelt und entschädigt werden“, propagierte Gerig, dessen Ausführungen MdL Peter Hauk mit dem Verweis auf ein „spannendes Thema“ ergänzte.

Die Ausgangslage sei angesichts einer guten Ausstattung im Agrarhaushalt „eigentlich gut“, bemerkte er. Mit den Brüsseler Beschlüssen könne man ebenfalls durchaus zufrieden sein, müsse sie jedoch im nationalen Bereich mit Leben erfüllen - dahingehende Verhandlungen werden in Deutschland „bis etwa zum Juni andauernd“.

Hier setzte Norbert Lins an: Das Budget für den Agrarhaushalt ist besser ausgefallen als befürchtet und gestattet eine gewisse Planungssicherheit, doch werde die Situation „noch Gegenstand heftiger Auseinandersetzungen“. Es sei an der Zeit, Zeichen für bäuerliche Familienbetriebe zu setzen.

„Wichtiges Element“

Auch die neuen Ökoregelungen seien ein „wichtiges und innovatives Element“, das freilich eine Gratwanderung zu bewältigen habe: „Sie müssen mit den Auflagen harmonieren, sollen aber auch bewährte Agrar- und Umweltmaßnahmen nicht kompromittieren“, merkte Lins an.

Peter Hauk warf einen Blick auf die Zahlen: Vermutlich, so der Minister, werde man sich in der Umverteilungsphase der Direktzahlungsmittel von der ersten in die zweite Säule „zwischen sechs und zehn Prozent“ treffen und den Wert „möglicherweise auch in Etappen erhöhen“. Denkbar seien deutlich höhere Zulagen für die ersten Hektare als seither. Für unsere Landwirte maßgeblich wird diese Umverteilung von sehr großen Betrieben, zum Beispiel Aktiengesellschaften mit zigtausend Hektar, hin zu kleineren, strukturbenachteiligten Betrieben.

„An Vorschlägen zur sinnigen Umsetzung mangelt es nicht, eher am Geld“, räumte Hauk ein. Sollte die Union gestärkt aus der Landtagswahl gehen, verfüge man jedoch über Rückenwind.

Breiten Raum nahm ebenfalls das von Umweltministerin Svenja Schulze eingebrachte, stark umstrittene „Aktionsprogramm Insektenschutz“ ein. Wie Alois Gerig erklärte, dürfe es nicht zu einseitigen, nationalen Verbotsregeln führen. „Es wäre fatal, etwa in Wasserschutzgebieten wieder vermehrt den Pflug anzusetzen“, betonte er.

Das in Baden-Württemberg mit viel Mühen ausgehandelte Biodiversitätsstärkungsgesetz müsse auf alle Fälle unangetastet bleiben. Der Einsatz von Glyphosat werde wohl ab 2024 verboten, was aber sicher gewisse Auswirkungen auf den Weinbau und anderer Kulturen in bestimmten Lagen haben werde, wenn keine Alternativen auf den Markt kommen.

Lebhafte Diskussion

In der lebhaften wie sachlich geführten Diskussionsrunde meldeten sich verschiedene Teilnehmer zu Wort. So berief sich Berthold Walter als Geschäftsführer der BAGeno (Bad Mergentheim) auf „immens hohen Frust in der Landwirtschaft“ und eine katastrophale Situation vor allem in Ferkelbetrieben. „Viele wissen schier nicht, wie sie finanziell über die Runden kommen sollen“, beklagte Walter. Man müsse dem Verbraucher den Wert regionaler Lebensmittel und des Bauernstandes noch deutlicher ins Bewusstsein rücken denn bisher.

Dem pflichtete Alois Gerig bei. Der Endabnehmer müsse die Bereitschaft haben, einen für alle Seiten angemessenen Preis zu zahlen. Gleichermaßen seien kleine und mittelständische Schlachtbetriebe zu erhalten, um nicht Ferkel von Dänemark nach Bayern karren zu müssen und Schlachtschweine von uns nach Norddeutschland.

Aus Ravenstein war Albert Gramling zugeschaltet: „Die Präsenz der Schlepper und Unimogs in Berlin hat die Bevölkerung schon aufgeweckt“, erklärte der Bauernverbandsvorsitzende des Neckar-Odenwald-Kreises. Gerhard Lay und Waldemar Hein stützten hingegen Berthold Walters Schilderungen.

Zum Ende ließ Alois Gerig wissen, einen gewissen Bewusstseinswandel in der Bevölkerung zu sehen: Allmählich spreche sich herum, dass regionale Lebensmittel geklärter Herkunft die bessere Wahl seien – auch im Bezug auf die Ökologie wegen der kurzen Wege und der eigenen Gesundheit. Die hohe Zahl aufgegebener Bauernhöfe trotz guter Chancen für den Nachwuchs sei unterdessen ein „Alarmzeichen für die Politik“.