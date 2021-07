Steven Bundschuh: "Kinder sollen Schule als Heimat sehen"

19 Jahre lang war Harald Mayer Rektor in Hardheim – erst an der Realschule, dann, nach dem Zusammenschluss mit der Grund- und Hauptschule, am Walter-Hohmann-Schulverbund. Heute ist nun sein letzter Schultag. Und die Fränkischen Nachrichten haben ihn zu einem Doppel-Interview getroffen, gemeinsam mit seinem Nachfolger Steven Bundschuh. Die beiden verbindet eine lange Geschichte: In Mayers

...