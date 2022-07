Sternekoch Dieter Müller kreierte Menü

Hardheim. Im idyllischen Erftal gelegen, steht das Waldhotel „Wohlfahrtsmühle“ für gehobene Gastlichkeit, stilvolles Ambiente und erlesenste Küche. Alle drei Faktoren kamen einmal mehr zusammen: Drei-Sterne-Koch Dieter Müller war in die Mühle gekommen, um mit Armin Münster an gleich zwei Abenden ein exzellentes Sechs-Gänge-Menü zu kredenzen. Die beiden verbindet eine lange Freundschaft: Als Armin Münster 1983 seine Kochlehre in den legendären „Schweizer Stuben“ in Bettingen angetreten hatte, war Dieter Müller sein Lehrmeister.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zwei Festabende

„Es war mein Herzenswunsch, einmal mit ihm zusammen in der Mühle zu kochen – jetzt ließ er sich endlich erfüllen“, räumt Armin Münster erfreut ein. Zudem hatten er und seine Frau Sabine allen Grund zum Feiern: Eigentlich hatten sie das Doppeljubiläum – 200 Jahre „Wohlfahrtsmühle“ im Familienbesitz und 30 Jahre Armin und Sabine Münster – schon vor zwei Jahren begehen wollen, wenn nicht ein fieses kleines Virus die Pläne durchkreuzt hätte. „Nun kann man ein Jubiläum zwar nicht nachholen, wohl aber dessen Feier“, betont Münster. Und die hatte buchstäblich Zunder: „War anfänglich ein Festabend geplant, sind es dann doch zwei geworden – die Plätze waren binnen weniger Tage ausgebucht. Allerdings erklärte sich Dieter Müller dazu bereit, zwei Abende zu gestalten“, fährt er fort und spricht von „enormer Nachfrage“.

In der Hauptsache habe man Stammgäste der „Wohlfahrtsmühle“ begrüßt, aber auch viele bekannte Gesichter aus den damaligen „Schweizer Stuben“, die Armin Münster und Dieter Müller noch persönlich kannten. Sie hatten den Weg aus Wertheim und Würzburg gefunden – und das nicht allein: „Einige hatten sogar ihre Kinder mitgebracht, die die ‘Schweizer Stuben’ in ihrer Hochphase gar nicht mehr selbst erlebt hatten“, freut sich Armin Münster, der die beiden Abende als „echten Höhepunkt in der Geschichte der Wohlfahrtsmühle“ und „Highlight für die ganze Region“ charakterisiert – schließlich war das Haus an beiden Abenden voll mit jeweils rund 80 Besuchern aus der näheren und weiteren Umgebung.

Mehr zum Thema Machen Gemüse aus Zadar Mehr erfahren

„Dazu kamen einige Feinschmecker, die Dieter Müller sogar nachreisen an alle Stätten, an denen er kocht: Sie möchten ihn und seine Menüs immer wieder erleben!“, verdeutlicht der Gastronom. Wie sehr die beiden Abende nicht nur kulinarisch den Geschmack der Gäste trafen, habe die herzenswarme Stimmung bewiesen: „Die Gäste waren unglaublich dankbar und glücklich. Der hohe Aufwand hat sich mehr als gelohnt – wir hatten schon die ganze Woche über Vorbereitungen getroffen, bis Dieter Müller in der Wohlfahrtsmühle eintraf“, bemerken die Münsters.

Das Fest-Menü

Aber was wurde eigentlich geboten? Ein Sechs-Gänge-Menü vom Feinsten: Zunächst erfreute die Gäste der Saiblingstatar auf Gurken-Apfel-Fumé, ehe Mousse und Praline von der Gänseleber im Glas mit Rosmarin-Brioche gereicht wurde.

Darauf folgten ein Kabeljaufilet mit Aal-Gemüseconfit in Trauben-Senf-Sauce sowie Cappuccino von Curry und Zitronengras mit Garnelenspieß. Auch Wild gehörte auf den Speiseplan – in einer interessanten Kreation: Rücken und Ragout vom Reh mit Lavendeljus, Semmelschnitte, Sellerie-Rote-Bete-Püree und wildem Brokkoli bildeten einen weiteren Gang. zum Dessert erwies sich eine Panna-Cotta-Variation von Buttermilch und Yuzu mit Beerensalat und Tonkabohnen-Eis als sehr passend.

Begleitet wurde das Menü von einem Festival für Liebhaber des gepflegten Rebensafts: Die VdP-Premium-Weingüter Paul und Sebastian Fürst (Bürgstadt) und Schlör (Reicholzheim) hatten für jeden Gang den passenden edlen Tropfen ausgewählt. Kein Zweifel: Das Gebotene war die ganz hohe Schule der Kochkunst.

Wie ein solch erlesenes Menü zu kreieren ist und wie ein entsprechend anspruchsvolles Publikum zu beglücken ist, lernte Armin Münster in einem Haus, das Gastronomie-Geschichte schrieb: Am 1. September 1983 trat er seine Lehrstelle in den „Schweizer Stuben“ an. Dort traf er auf Dieter Müller, der schon damals ein Koch besten Rufs war: 1974 hatte er sich mit Bruder Jörg den ersten Michelin-Stern erkocht, drei Jahre später sollte der Zweite folgen. Den dritten Stern bekam Müller 1997 im Schlosshotel Lerbach in Bergisch Gladbach: Dieses hatte er von 1992 bis 2008 geführt.

Aber ganz von vorn: Dieter Müller war – wie sein Bruder – Teil einer Legende und hatte die „Schweizer Stuben“ an die Spitze der Kochkunst geführt. 1979 wurde sie von Gastrokritiker Klaus Besser auf den ersten Platz der neuesten Hitliste deutscher Top-Restaurants gesetzt.

Teil dieser Legende war ab 1983 auch Armin Münster, der gern an jene Ära denkt: Es sei eine „sehr schöne Lehrzeit“ gewesen, die von „totaler Perfektion und Hingabe“, aber auch von „Freundschaft, Teamgeist und Zusammenhalt“ geprägt war.

Der Weg dorthin war trotz relativer örtlicher Nähe von Hardheim nach Bettingen steinig: „Damals wurden Bewerber mit Abitur bevorzugt und es gab eine Warteliste“, führt Armin Münster aus. Die Lehre habe ihn seinerzeit mit einer „ganz anderen Welt“ konfrontiert: In der Brigade von Dieter Müller war er mit zwölf weiteren Köchen aktiv – und die Küchensprache war französisch. „Es waren tolle Jahre in einer eingeschworenen Gemeinschaft, in denen extreme Finesse, ein toller Umgang miteinander und das Augenmerk für die allerbesten Produkte in höchster Perfektion den Ton angaben“, blickt er zurück. Seinem Lehrmeister bringe er große Dankbarkeit entgegen: „Wer bei Dieter Müller arbeitete und ein Zeugnis der ‘Schweizer Stuben’ erhielt, bekam Zugang zu den besten Häusern der Welt – der großartige Patron Adalbert Schmitt hat Großartiges erschaffen!“, betont er.

Wiederholung möglich

Dass Dieter Müller in die mehrfach preisgekrönte und 2013 als „schönstes Landhotel im Südwesten“ bezeichnete „Wohlfahrtsmühle“ kam, betrachten Armin und Sabine Münster nicht nur als Geschenk im freundschaftlichen Sinne, sondern auch als kulinarische Ehre: „Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Drei-Sterne-Koch zu uns kommt – dem wir dann auch noch so verbunden sind“, bemerken sie.

Auf die Zukunft gesehen könne man sich ähnliche Events durchaus vorstellen: „Möglichkeiten gibt es immer – und was kommt, zeigt die Zeit“, so Armin Münster. ad