Hardheim. Ein Zeichen der Solidarität mit den Opfern des Ukrainekriegs setzt auch Hardheim. Weithin sichtbares Zeugnis ist der in den ukrainischen Nationalfarben erleuchtete „Steinerne Turm“. Das Farbenspiel in Gelb und Blau wurde von der Schweinberger Firma „Get Your Sound“ installiert und ist jeweils abends zu sehen. Besonders imposant mutet es bei einsetzender Dunkelheit an. Bild: Adrian Brosch

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1