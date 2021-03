  Steilvorlage jetzt nutzen

Das Thema „Ortsumgehung Hardheim“ ist fast schon so alt wie der Ort selbst. Und deshalb verwunderte es viele FN-Leser am Montag kaum, dass sich drei CDU-Politiker wieder einmal dieses Komplexes angenommen hatten. Klar, die Landtagswahlen stehen vor der Tür, und die Christdemokraten liegen nach jüngsten Umfragen im Hintertreffen. Da muss man Themen transportieren, die im Großteil der Bevölkerung ein uneingeschränktes „Jawohl“ hervorrufen.

Ob steil artikulierte Pläne dann aber in der Realität umsetzbar und vor allem finanzierbar sind, steht wieder auf einem anderen Blatt Papier. Landrat Dr. Achim Brötel hat schon recht, dass man mit solcherlei Hinweisen die Bundespolitik an ihre Hausaufgaben erinnern müsse, aber dass das genau eine Woche vor der Wahl passiert und davor jahrelang nicht – reiner Zufall.

Hardheims Kommunalpolitiker, die des Kreises und des Landes täten jetzt aber gut daran, diese Steilvorlage zu nutzen, um nach Jahren des Stillstands wieder Stringenz in dieses Thema zu bringen. Mit ein bisschen „Tütülütü“ im Wahlkampf wird man in Berlin keinen beeindrucken. Mit Blick auf die kürzlich gescheiterte Transversale ist aber zu befürchten, dass es in Bürokratie-Deutschland nie mehr zu solchen Großprojekten kommen wird, erst recht nicht auf dem Lande.