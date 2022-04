Stefan Grimm stellt sich vor

Hardheim. Die Hardheimer wählen am Sonntag, 8. Mai, einen neuen Bürgermeister. Drei Kandidaten stehen zur Wahl. Um mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen und sich und seine Ziele und Ideen für die Gemeinde vorstellen, veranstaltet Kandidat Stefan Grimm folgende Bürgertreffs: Bürgertreff Hardheim, Samstag, 23. April, 10 bis 11 Uhr, ZG Hardheim; Bürgertreff Hardheimer Höhe, Sonntag, 24. April, 10 bis 11 Uhr, am Schützenhaus; Bürgertreff Erfeld, Mittwoch, 27. April, 18 bis 19 Uhr, am Sportheim Erfeld; Bürgertreff Gerichtstetten, Freitag, 29. April, 18 bis 19 Uhr, Dorfplatz Gerichtstetten.

