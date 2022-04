Start frei für die Drachenflieger in Hardheim

Hardheim. Der Club für Drachenflugsport (CfD) hielt am vergangenen Freitag nach zweijähriger Corona-bedingter Zwangspause seine Generalversammlung ab. Vorsitzender Manfred Pientka ließ die zurückliegenden beiden Jahre Revue passieren. Das Odenwaldpokalfliegen, Beteiligung an weiteren Wettbewerben und Ausflüge in die Alpen konnten unter Berücksichtigung der Corona-Hygieneregeln stattfinden. Nach Aussprache des Kassenwarts und des Schriftführers wurde der Vorstand wie folgt wiedergewählt: Vorsitzender Manfred Pientka, Stellvertreter Rolf Münch, Kassenwart Franz Schütz, Schriftführer Bernd Haberhauer, Pressewart Stefan Münch. Als Kassenprüfer wurden Heidi Richter und Gaby Hauck wiedergewählt. Manfred Pientka dankte allen Mitgliedern für die hervorragende Zusammenarbeit sowie allen Unterstützern und Sponsoren des Vereins. Der Terminplan für 2022 ist mit dem Odenwaldpokalfliegen, Drachen- und Gleitschirm-Schleppveranstaltungen an der vereinseigenen Winde auf dem Truppenübungsplatz in Külsheim, einem Vereinsausflug ins Zillertal und Fliegen in Kärnten wieder prall gefüllt. Somit heißt es für die Hardheimer Drachen- und Gleitschirmflieger: „Start frei in die Saison 2022.“ Bild: Münch

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1