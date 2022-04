Starke Spieler messen sich

Hardheim. Ein interessantes und sportlich gutklassiges Tennisturnier veranstaltet der TC Hardheim heute, Samstag,ab 9 Uhr auf seiner Anlage hinter der Wohlfahrtsmühle. 30 Herren aus der Region (bis Würzburg, Mannheim und Aschaffenburg) spielen dort, um den Wert ihrer eigenen Leistungsklasse (LK) zu verbessern. (25 ist der schlechteste Wert, 1 der beste). Neben zahlreichen Lokalmatadoren aus Hardheim ist mit Jannik Kemmerer (LK 1,8) aus Buchen auch ein Spieler am Start, der aktuell auf Position 316 in der deutschen Rangliste geführt wird. Und das ist nicht alles.

Auch der Hardheimer Vereinstrainer Leonard Sauer aus Wertheim (LK 2,3) hat sich in die Meldeliste eingetragen. Der 22-Jährige war ebenfalls lange Zeit in der DTB-Rangliste gewertet und greift nach langer Verletzungspause nun wieder ins Wettkampfgeschehen ein. Die beiden Top-Spieler treffen gegen 15 Uhr aufeinander. Das Clubheim am Mühlenradweg ist ganztägig bewirtet. Abends findet die „After-Match-Party“ dort statt.

