Ständchen für den Vorsitzenden

Waldstetten. Der Gesangverein gratuliert seinem Vorsitzenden zum 60. Geburtstag: „Happy Birthday, lieber Herbert“, so gratulierte der Vorstand des Gesangvereins „Frohsinn“ seinem Vorsitzenden Herbert Frisch zu seinem 60. Geburtstag. In seiner Ansprache erläuterte Bernhard Heffner: „Seit 30 Jahren erklingt deine Stimme im Chor und seit 16 Monaten war sie verstummt. Wer hätte gedacht, dass so ein kleines Virus so ein aktives Vereinsleben lahm legen kann.“ Herbert Frisch hat schon bald Verantwortung im Gesangverein übernommen und seit 26 Jahren führt er den Verein, dafür gelte Dank. Josef Zugelder überreichte ihm einen Geschenkkorb und wünschte ihm alles Gute, dass er den Gesangverein noch lange tatkräftig unterstützt, aber auch privat seine Wünsche in Erfüllung gehen.

Herbert bedankte sich für die Geburtstagswünsche und er hofft, dass das Vereinsleben bald wieder aufgenommen werden kann. Nach einem Gedicht und einem gesungenem Vierzeiler lud Frisch zu einem Umtrunk in den Garten ein. MS