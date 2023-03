Spiele-Rallye: Sieger stehen fest

Hardheim. Als kurzweiliges „Begleitprogramm“ zum Josefsmarkt verstand sich die Spiele-Rallye des BdS Hardheim. Insgesamt sieben Stationen (bei Schuh-Berberich und Raumgestaltung Beuchert sowie an den Ständen Autohaus Richter und Hofgut Heilig, dem Musikverein Schweinberg, dem Gesangverein „Liederkranz“ und der Kolpingsfamilie) luden mit kleinen Aufgaben zum Mitmachen ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Siegerehrung fand am Abend statt; als Losfee fungierte Emilia Berlinger. Der erste Preis (ein Gruppenticket für den Erlebnispark Tripsdrill für maximal 160 Euro) ging an Larissa Wagner, den zweiten Preis (ein BdS-Einkaufsgutschein über 50 Euro) erhielt Ben Steigerwald; über den dritten Preis (ein BdS-Einkaufsgutschein über 30 Euro) ging an Jonas Ebert. Alle Gewinner stammen aus Hardheim.

BdS-Vorsitzender Elmar Günther gratulierte ihnen und dankte auch den Vereinen und Geschäften, die durch ihre Bereitschaft aktiv mitgeholfen hatten. ad/Bild: Adrian Brosch