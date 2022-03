Spenden-Gebäckstück „Ukrainer” ergänzt das Sortiment

Hardheim/Gerichtstetten. Das unvorstellbare Leid in der Ukraine lässt auch die Menschen in Deutschland fassungslos und bestürzt zurück. Entsprechend groß ist die Hilfsbereitschaft. In dieser Hinsicht setzen die beiden Hardheimer Bäckereien „Gärtnersmühle“ und „Dietz-Thorwart“ sowie Alfred Seitz aus dem Ortsteil Gerichtstetten ein Zeichen: Ab Montag ergänzt der „Ukrainer“ – ein leichter Gebäcktaler mit Glasur in den ukrainischen Nationalfarben Gelb und Blau – das Sortiment. Pro verkauftem Exemplar geht ein Euro an eine Hilfsorganisation für die Opfer des Ukrainekrieges.

„Mit diesem Gebäck möchten wir die Menschen in der Ukraine unterstützen, die derzeit vor großen Schwierigkeiten stehen. In Deutschland geht es uns materiell und menschlich glücklicherweise so gut, dass wir ruhig etwas abgeben können an diejenigen, die es nötig haben. Und das sind aktuell die Einwohner der Ukraine: Was wir über die Nachrichten mitbekommen haben, hat uns zum sofortigen Handeln animiert“, betonen Marion und Christoph Gärtner.

Gemeinsam mit ihren „Kollegen“ Matthias Erbacher (Dietz-Thorwart) sowie Alfred Seitz (Bäckerei Seitz, Gerichtstetten) war man rasch einer Meinung: „Wir müssen helfen, so gut wie können – und das können wir Bäcker am besten mit einem speziellen Produkt“, merkt Christoph Gärtner an.

Schnell fiel die Wahl auf einen Gebäcktaler, der auf verschiedene Weise in den ukrainischen Landesfarben glasiert ist: „Ab Montag ist der Ukrainer dann im Handel und wird jeweils montags bis freitags in begrenzter Stückzahl gebacken“, fährt er fort.

Der Verkaufspreis des „Ukrainers“ mag mit 2,50 Euro zwar vergleichsweise hoch erscheinen, hat jedoch einen klaren Grund. „Bei diesem Preis kann ein ganzer Euro gespendet werden – der Betrag soll ja am Ende auch etwas bewirken“, verdeutlichen Marion und Christoph Gärtner. Zusätzlich sind Spendenboxen angedacht: „Aus der letztjährigen Aktion mit dem Hochwasserbrot hat sich gezeigt, dass viele Kunden freiwillig für die Unwetteropfer im Ahrtal gespendet hatten – auch heuer hoffen wir auf rege Spenden“, erklärt Christoph Gärtner.

Eine zeitliche Begrenzung für die Aktion gibt es nicht: „Wir hoffen natürlich alle auf ein möglichst schnelles Ende des Krieges, haben das jedoch nicht in der Hand. Letztlich lassen wir den Ukrainer so lange im Programm, wie die Spendenbereitschaft vorhanden ist“, lässt Marion Gärtner wissen.